中国再竞国际刑警组织职位 孟宏伟妻子担心也被“失踪”

（德国之声中文网）国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子说，她担心中国新推荐的执委候选人可能面临和她丈夫同样的命运。

中国本周确认推荐候选人选竞选国际刑警组织13名执委之一，但没有透露候选人身份。

中国律师和人权活动家担心中国政府想利用国际刑警组织的影响力来追捕流亡异议人士。他们了解到候选人是中国资深警官胡彬郴。

孩子们的“胡叔叔”

正在中国服刑的国际刑警组织前主席孟宏伟的妻子Grace Meng（自取别名：高歌）在接受美联社的独家采访时说，她和丈夫与胡彬郴是彼此熟悉的朋友。胡彬郴是中国公安部国际合作局副局长、一级督察。这是帮助中共维持权力、打击异己的强力机构。

Grace Meng说，胡彬郴和她丈夫曾是多年同事，两家过从甚密，孟家的双胞胎儿子都称胡为"叔叔"。

"胡彬郴先生是我非常熟悉的一个人，因为他曾经是孟先生的属下，大概跟孟先生一起工作了将近20年。"她说，"我认识胡先生也大概有10年了。"采访是本周在国际刑警组织总部所在地法国里昂进行的。自从丈夫失踪后，她一直留在那里，获得了政治庇护，和孩子一起在法国警方的保护之下生活。

她说，胡彬郴如果到国际刑警组织任职，可能前途未卜。她说，在人性和党性之间，胡彬郴很难两全。

"现在，中国正在肃清孟宏伟先生的'流毒'，（实际上是）进行政治清洗。"她说，"那么如果胡彬郴先生同情我们或者帮助我们，或者向我们表达善意，那么就意味着他会违反党的纪律。如果要遵守党的纪律的话，那他就违背了人性基本的善良。所以这是一个问题。"

"有一天，胡彬郴先生会不会也像孟先生这样被消失呢？ "她问。

赵立坚：国际刑警组织不应受到政治因素干扰

国际刑警组织执行委员会及其新主席将于下周在土耳其伊斯坦布尔举行的大会上选出。该管理机构负责监督国际刑警组织秘书处的日常管理工作，并为这个全球刑警组织制定政策和方向。国际刑警组织致力于解决共同的执法问题，并通过发布国际通缉令帮助各国抓捕犯罪嫌疑人。

中国外交部发言人赵立坚说，中国"推荐合适人选竞选国际刑警组织执委，是作为该组织成员国之一，积极支持该组织打击恐怖主义、打击跨国犯罪"。他表示，"国际刑警组织是打击跨国犯罪的专业组织，不应受到政治等因素的干扰。"

孟宏伟在2016年11月当选为国际刑警组织主席，但在本应是4年的任期内，干了不到两年就在北京"失踪"了。他的位置很快被当时的副主席、韩国人金钟阳（Kim Jong Yang）接替。目前，金钟阳的任期即将结束。

2019年，中国宣布开除孟宏伟党籍。2020年1月，他被以受贿200多万美元的罪名判刑13年零6个月。

法院说孟宏伟认罪并表示追悔。他的妻子长期以来一直坚持认为，这些指控是莫须有的，她的丈夫被清洗是因为他一直在利用他的重要职位来推动变革。

国际刑警组织回复“高歌”

在本周的这次美联社采访中，Grace Meng表示仍然对国际刑警组织对此事的处理感到"非常愤怒"。她尤其不满意的是，在孟宏伟因不明原因失踪的情况，国际刑警组织迅速接受了他的"辞呈"并立即生效。

接受采访之后，她致信国际刑警组织，要求详细说明采取了哪些措施，以确保她的丈夫还活着并与他取得联系，以及确认他是否在自由状态下地提交了辞呈并获得了律师的帮助。

她在信中问道："作为最强大的国际组织之一，主席在任期内失踪，国际刑警组织怎么毫无反应呢？"

在给美联社的一份声明中，国际刑警组织发言人说，在孟宏伟失踪之后，中国已经撤销他在该组织的代表资格，这就意味着他 '不能再担任主席职位'"。声明说，对他的腐败指控与国际刑警组织或相关角色无关。

声明说："虽然从人道立场看，孟女士的遭遇是不幸的。但是，孟女士对国际刑警的指控是错误的。"

（美联社）

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