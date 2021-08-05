中国再爆新冠疫情　福建莆田半封城

(德国之声中文网) 福建莆田市近日爆发新冠疫情，当地政府周日 (9月12日)告诉民众不要出城，暂停巴士和火车服务，并关闭电影院、酒吧和其他设施。中国卫健委11日宣布，已向莆田市派出专家，监督疾病控制工作。

根据卫健委12日统计，9月11日新增确诊病例46例，本土病例20例，均在福建，其中莆田市19例、泉州市1例，另含1例福建无症状感染者转为确诊病例。截止11日累积确诊者已经达到64例。

据中国官媒《环球时报》报道，莆田的首批病例是来自仙游县的学生，但专家怀疑疫情可能源于一名8月4日从新加坡回来的学生家长。报道援引当地政府的话说，这名林姓旅客接受了为期14天的检疫，并进行了9次核酸和血清学测试，结果都是阴性，并说他在9月10日的测试中呈阳性。该报称，在仙游发现感染病例的村庄，居民被禁止离开。

《环球时报》报道，11日开始，前往莆田的巴士和火车服务暂停，莆田市政府宣布，电影院、棋牌室、健身房、旅游景点和其他设施关闭。餐馆和超市被告知要 「严格控制 」顾客人数，并检查发烧情况。学校则被命令要求学生在课堂上戴口罩。

自疫情爆发以来，中国已通报了95,199例新冠确诊病例，其中有4,636例死亡。针对近来出现的Delta疫情，中国政府表示，大多数病例都是由来自俄罗斯、缅甸和其他国家的旅行者。

(综合报道)

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