中国再派52架军机 要让台湾“不战而屈”？

（德国之声中文网）台湾国防部周一（10月4日）通报，4日白天再有52架中国军机进入台湾西南防空识别区，是官方公布有关记录以来数量最高的一天。10月1日至4日晚，共有145架解放军军机进入这一空域。

台湾和美国官方呼吁北京停止挑衅。中国官媒舆论则为此次行动大声叫好。《环球时报》10月3日发表社评称"解放军干得漂亮"："这是另一种形式的国庆空中阅兵，它的地点从天安门广场移到了台湾海峡，明确无误地宣示了中国对台湾的主权。"

评论称民进党当局 "把自己变成了中国大陆在战略上必须拔掉的一颗钉子"，并断言"台海局势的未来没有悬念，何时和如何解决台湾问题的主动权已经牢牢掌握在中国大陆手中。"

台湾《全球防卫杂志》资深编辑宋玉宁对德国之声表示，过去几天的军事演习更多的是具有象征意义。"这些军事演习都是事前规划的，一直有在规划，从一段时间这样累积，而若台湾有什么动作，他就会逐步地加强，像是现在数量增加，就是要增加给台湾的压力。"

德国明镜周刊报道指出，近一段时间来北京频频采取此类行动，以表明对台北政府的不满，比如之前9月底的一次大规模军机进入台湾防空识别区，就是在台湾也正式提出加入CPTPP的申请之后。

领空乃禁区

如果目前是继续加大压力，那么何种举动才是开战的迹象呢？宋玉宁指出，"现在中国军机都在防空识别区。若有一架军机进到领空，台湾势必会击落，所以侵入领空是最大指标，这是最严重的，但一架飞机飞入台湾领空可只能是个借口，中国若要开战会从各个方方面面，而不是就派一架飞机飞入你的领空。"

台湾军事专家、中山大学亚太事务兼任助理教授林颖佑对德国之声表示，赴台军机的数量不是最关键的因素："重点不是架次或破纪录，而是飞行状况，编队，甚至从哪些机场起飞等等。像是解放军若是出动空警500预警机，就是电子作战和系统作战。不过从这些迹象来看是否会攻击台湾仍然太武断。"

他分析称，"情势是否升温的观察重点可以放在解放军是否有出动火箭军加上两栖登陆演习部队，若还有出动航空母舰等相关领训，那就会是联合作战，被称为'大型岛屿联合进攻作战'的演习基本上都是针对台湾。"

台湾"不战而屈"？

瑞士《新苏黎世报》分析指出，"中国眼下的策略不仅在于几乎日复一日地派遣军机，让台湾军方时时处于紧张之下直至疲于应付，这一大规模夜间飞行还有心理上的威慑作用。"

林颖佑认为，军事只是中国"统一"台湾的手段之一，"不会只有军事，而是配合许多作为，以军事做后盾的作战，像是针对台湾农产品不准进口，或是软性的打压青年交流创业，以各种经济外交方式打压。"

他认为中共统一台湾"一定会用最小的代价，最小的武力冲突，最后还是要台湾人心"。"有个说法是'打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾'，也就是认知作战，像是塑造人民和政府的矛盾，或是减少人民对中共政府矛盾，倘若无法和平统一，就只能让台湾不战而屈。"

美国国务院发言人普莱斯3日敦促中国停止以军事活动"挑衅"台湾，并表示美国对台湾的承诺"坚如磐石"。但《新苏黎世报》的分析并不乐观："台湾越发依赖于华盛顿的保护伞。然而，美国在紧要关头是否真的会出手干预，并非确证无疑。"鉴于立陶宛正在同台湾互设非官方的外交关系，以及法国议会代表团本周访问台湾，"中国目前的空中使命也是对国际社会的一个警告：不要继续支持台湾。"

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