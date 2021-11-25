 中国再派27架军机「扰台」 首次出现空中运油机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2021

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时政风云

中国再派27架军机「扰台」 首次出现空中运油机

中国28日再派27架军机进入台湾防空识别区，其中有一架首次出现的空中加油机「运油20」成了焦点。专家指出，此举能延伸战斗机的打击航程，提升中国空军在第一岛链外缘的作战能力。

Kampfjets China Taiwan

中国28日再派27架军机进入台湾防空识别区，一台空中运油机成了关注焦点。

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美国议员今年二度访问台湾，中国再次警告民进党「倚美谋独注定失败」，这是否会导致两岸情势升温，为何有学者称可能会使蔡英文政府陷入尴尬处境？

韩国军方表示，本周五，2架中国军机和7架俄罗斯军机进入韩国航空识别区。韩国空军出动了战斗机和空中加油机，采取应对突发情况的正常战术措施。

根据台湾国防部的资料，中国1日派出38架次、2日39架次战机进入台湾「防空识别区」，创下有纪录以来的数量。美国对此在3日发出声明表态。

（德国之声中文网）在中国国家主席习近平与高级将领会议之际，台湾国防部周日（11月28日）表示，28日当天有27架中国军机进入台湾防空识别区，是10月初以来最多的一次，并且首次出现了可以延伸打击航程的空中运油机「运油20」，再次加剧了紧张的台海局势。

过去一年多来，中国不断派遣军机进入台湾空域周围执行任务，今年10月初，4天内曾有150架军机飞入台湾防空识别区，此举被台方称作「灰色地带威胁」，旨在通过让台湾空军反复紧急升空来消耗他们的力量，同时也测试台湾的反应。

11月28日的这批27架军机中，包含了18架战斗机和5架具有核能力的轰6机，以及一架不寻常的运油20空中加油机。

路透社报道，运油机的出现，表明了中国正在为续航力较差的战斗机在空中加油，这是中国空军仍在努力磨练的技能，以使其能够在远离中国海岸的地方进行打击。

台湾中央社採访前空军副司令张延廷中将，他说：「这是有计画、有步骤的演练，包含整个作战模式。」

张延廷指出，中国若要对台湾作战，必须先透过电战机掌握制电权（电磁权），接续再透过轰6、歼10、歼16等掌握制海及制空权。因此，运油20将会在台湾南部的巴士海峡一带形成空中加油走廊，替歼16战机进行加油演练，以达「战机掩护加油机，加油机替战机加油」的目的。

国家政策研究基金会副研究员揭仲则向中央社表示，运油20日后若大量服役，代表中国空军战斗机就能大幅提升在第一岛链外缘、甚至西太平洋空域的滞空时间与载弹量，能够替轰炸机、预警机、电侦机等护航，使中国空军真正成为「远征型空军」。

Taiwan | Besuch US Delegation | Mark Takano und Tsai Ing-wen

美国跨党派议员24至26日访问台湾，并与台湾总统蔡英文会面，引起中国的严正抗议。

习近平吁加速军队现代化

在28日中国出动军机这天，立陶宛、爱沙尼亚及拉脱维亚的国会议员抵达台湾，将参与本周12月2日至3日在台北举行的2021年开放国会论坛。

更早之前，美国总统拜登曾于上周邀请了台湾参加全球民主峰会，而24日至26日间也有美国跨党派议员访问台湾，这是美国议员11月第二次参访台湾。这些举措皆受到中国方面的谴责。

与此同时，中国官媒新华社报道，习近平主席参加了26日至28日在北京召开的中央军委人才工作会议，与高阶将领就如何通过人才培养进一步加强武装部队一事进行讨论。

虽然宣读的讲话中没有直接提到台湾，但习近平强调了军队现代化的必要性，以便「提高打赢现代战争实际本领」。

新华社援引习近平的话说：「要加强实践历练，鼓励引导官兵在火热军事实践中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。」

（路透社、新华社、中央社）

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