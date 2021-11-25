中国再派27架军机「扰台」 首次出现空中运油机

（德国之声中文网）在中国国家主席习近平与高级将领会议之际，台湾国防部周日（11月28日）表示，28日当天有27架中国军机进入台湾防空识别区，是10月初以来最多的一次，并且首次出现了可以延伸打击航程的空中运油机「运油20」，再次加剧了紧张的台海局势。

过去一年多来，中国不断派遣军机进入台湾空域周围执行任务，今年10月初，4天内曾有150架军机飞入台湾防空识别区，此举被台方称作「灰色地带威胁」，旨在通过让台湾空军反复紧急升空来消耗他们的力量，同时也测试台湾的反应。

11月28日的这批27架军机中，包含了18架战斗机和5架具有核能力的轰6机，以及一架不寻常的运油20空中加油机。

路透社报道，运油机的出现，表明了中国正在为续航力较差的战斗机在空中加油，这是中国空军仍在努力磨练的技能，以使其能够在远离中国海岸的地方进行打击。

台湾中央社採访前空军副司令张延廷中将，他说：「这是有计画、有步骤的演练，包含整个作战模式。」

张延廷指出，中国若要对台湾作战，必须先透过电战机掌握制电权（电磁权），接续再透过轰6、歼10、歼16等掌握制海及制空权。因此，运油20将会在台湾南部的巴士海峡一带形成空中加油走廊，替歼16战机进行加油演练，以达「战机掩护加油机，加油机替战机加油」的目的。

国家政策研究基金会副研究员揭仲则向中央社表示，运油20日后若大量服役，代表中国空军战斗机就能大幅提升在第一岛链外缘、甚至西太平洋空域的滞空时间与载弹量，能够替轰炸机、预警机、电侦机等护航，使中国空军真正成为「远征型空军」。

习近平吁加速军队现代化

在28日中国出动军机这天，立陶宛、爱沙尼亚及拉脱维亚的国会议员抵达台湾，将参与本周12月2日至3日在台北举行的2021年开放国会论坛。

更早之前，美国总统拜登曾于上周邀请了台湾参加全球民主峰会，而24日至26日间也有美国跨党派议员访问台湾，这是美国议员11月第二次参访台湾。这些举措皆受到中国方面的谴责。

与此同时，中国官媒新华社报道，习近平主席参加了26日至28日在北京召开的中央军委人才工作会议，与高阶将领就如何通过人才培养进一步加强武装部队一事进行讨论。

虽然宣读的讲话中没有直接提到台湾，但习近平强调了军队现代化的必要性，以便「提高打赢现代战争实际本领」。

新华社援引习近平的话说：「要加强实践历练，鼓励引导官兵在火热军事实践中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。」

（路透社、新华社、中央社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。