中国再曝疫苗丑闻 党报要求追根溯源

(德国之声中文网) 本周末，疫苗事件成为了中国社交媒体新浪微博上热度第二高的话题。许多幼童家长都担心他们的孩子是否被接种了不合格的疫苗。有些家长还将这一话题引申出去，问道："如果国家不能保证民众的安全，我们又如何去热爱这个国家？"

大约在一星期前，长生生物科技公司被药监部门发现在生产狂犬病疫苗时对生产记录进行造假，该公司的生产许可随后被吊销，监管部门也对该公司立案调查。而到了本周四(7月19日)，该公司此前因生产不合格百白破联合疫苗而遭药监部门处罚一事也被曝光。国家食品药品监管总局官网的信息显示，除了长生生物，武汉生物制品研究所有限公司的一批产品也在当时被发现不合格，因此立刻停用。

长生生物周日发布股票交易异常波动公告，表示问题疫苗召回工作预计将减少公司2018年上半年营业收入约2亿元人民币左右，净利润约1.4亿元。同时还指出，狂犬病疫苗停产将对公司的生产、经营产生较大的影响，预计将减少2018年下半年营业收入约5.4亿元左右；由于百白破疫苗、狂犬疫苗事件影响，对公司其他产品销售将带来负面影响，但影响目前无法准确预计。

疫苗丑闻多发消噬公众信任

中国疫苗生产丑闻近年来已经出现多次。2007年，山西发生多起儿童注射疫苗后致伤、致死事件，此事件直到2010年才在舆论压力下予以公布。

另外，2016年初，中国警方披露，一些没有按照标准储运、本应进行报废处理的疫苗流入了市场，相关嫌疑人非法经营疫苗业务，涉案金额高达数亿人民币。当时，中国总理李克强也对表示要对相关失职、渎职行为严肃问责，并承认疫苗安全事件暴露出了监管方面的诸多漏洞。新华社还曾刊发社论，认为非法经营、监管不力会影响社会公众对接种疫苗的信心。

而在此次长生生物疫苗生产违规事件曝光后，中国媒体再次刊发观点相似的评论。官方背景的《环球时报》刊发社论质问，为何人命关天的疫苗被不负责任的企业主把持，"而当出了问题时，怎么会罚点款就了事了呢？"" 2016年山东出过疫苗安全事件，当时闹得轰轰烈烈，国内疫苗生产受到沉重打击，为什么时隔不久，围绕疫苗又出事了呢？这究竟是个别事件，还是具有某种普遍性呢？"评论作者认为，国家药监部门应立即就上述问题回应公众的关切，要求"处在药监一线的官员挺身而出，让人们看到政府机构对人民群众疫苗安全的高度责任心和担当精神"。文章指出，小概率的不安全事件对个人可能意味着绝对不安全，"政府要理解舆论面对每一起安全事件时的冲动，要用自己的作为争取并赢得信任，避免具体部门和官员采取有可能进一步刺激舆论的行动。"" 要坚决避免事情一来，让人看到的先是有的部门'维稳当先'。"

另一家官媒《人民日报》则在肯定此次监管部门处置迅速的同时，指出关键在于"找到问题的根源，否则就会陷于'亡羊补牢'的被动之中。……不仅要严肃追责涉事药企，更要规范市场秩序、完善监管制度，避免类似事件再次上演。"