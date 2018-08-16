中国再援非600亿美元　习近平：不附加政治条件

(德国之声中文网) 中非合作论坛北京峰会9月3日下午开幕。中国国家主席习近平發表演讲，提出8大行动，并将投入600亿美元支持，还宣布要免除与中国有邦交的非洲穷国到2018年底未偿还的政府债务。

习近平在演讲中强调「五不」：「不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。」

美国智库「全球發展中心」一项研究發现，接受中国「一带一路」资助的8个亚洲、欧洲和非洲国家都出现国家债务失衡的严重问题。但是南非总统拉玛佛沙 (Cyril Ramaphosa) 认为，中国参与建设非洲没有「新殖民主义」的问题，这是外界的恶意毁谤。卢旺达总统卡加米 (Paul Kagame)，同时也是非洲联盟主席说：「非洲不是一个零和遊戏。我们和中国的关系不会让任何一方利益受损。」

过去最常批评中国「一带一路」基础建设投资的是欧洲和东南亚。上个月，马来西亚总理马哈迪访问中国时虽然表态支持「一带一路」，但结束访问后宣布因为「债务负担」终止了约220亿美元的中国「一带一路」项目，包括东海岸铁路、三条石油和天然气管道。他还提到不希望出现「新版殖民主义」。

中非合作谁受益？

许多领导人希望，藉由与中国合作推动非洲大陆工业化。南非总统拉玛佛沙提到目前非洲出口矿物质中国，中国则把工厂生产的产品出口至非洲。他说:「这很明显造成非洲国家使用充足自然资源创造工作机会的限制。中非合作论坛就是要让非洲和中国之间的贸易结构更平衡。」

奈及利亚总统布哈里(Muhammadu Buhari)此行则要监督日前访中时谈定的电信基础建设合约签署，「中国输出入银行」承诺贷款3亿2800百万美元支持。

中国自冷战以来就是非洲重要的援助国。近年北京当局积极拓展非洲市场版图更是让双边贸易热络。中国国有企业大举投资，非洲广大的资源也为中国跻身经济强国提供了养分。

非洲联盟委员会主席马哈马特 (Moussa Faki Mahamat)表示，虽然非洲急需金融援助，也需要考量风险。像是中国在吉布提建造第一个非洲军事基地後，让非洲成为北京重要的战略，但吉布提却在财政上高度依赖中国，引發忧虑。

也有非洲民众抱怨中国在非洲推动计划时，中国企业在不平等的协议中使用中国而不是非洲劳工。《肯亚国家日报》社评则要非洲领导人利用中非合作论坛峰会好好质问中国﹕中非关系是谁受益？中国会不会像之前来不当剝削非洲的其他国家一样？

中国8大行动摘录

1. 产业促进行动：鼓励中国企业扩大对非投资；实施50个农业援助项目，向非洲受灾国家提供10亿元人民币紧急人道主义粮食援助。

2. 设施联通行动：支持中国企业参与非洲基础设施建设，加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作；支持非洲单一航空运输市场建设，开通更多中非直航航班。

3. 贸易便利行动：扩大进口非洲商品特别是非资源类产品；支持非洲大陆自由贸易区建设。

4. 绿色发展行动：中国决定为非洲实施50个绿色发展和生态环保援助项目，加强在应对气候变化、海洋合作、荒漠化防治、野生动物和植物保护等方面的交流合作。

5. 能力建设行动：在非洲设立10个鲁班工坊，向非洲青年提供职业技能培训；为非洲培训1000名精英人才；为非洲提供5万个中国政府奖学金名额，为非洲提供5万个研修培训名额。

6. 健康卫生行动：中国决定优化升级50个医疗卫生援非项目。

7. 人文交流行动：中国决定设立中国非洲研究院；打造中非媒体合作网络；继续推动中非互设文化中心；支持非洲符合条件的教育机构申办孔子学院；支持更多非洲国家成为中国公民组团出境旅游目的地。

8. 和平安全行动：支持中非开展和平安全和维和维稳合作，继续向非洲联盟提供无偿军事援助。

习近平说将针对这8大行动提供600亿美元，包括「提供150美元无偿援助，无息贷款和优惠贷款；提供200亿美元的信贷资金额度；支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金和50亿美元自非洲进口贸易融资专项基金；推动中国企业未来3年对非洲投资不少于100亿美元。」

他也提到，将免除「与中国有外交关系的非洲最不發达国家、重债穷国、内陆发展中国家、小岛屿發展中国家截至2018年底到期未偿还政府间无息贷款」。此举也被解读为再与尚未和中国建交的小国喊话。

中非合作受质疑

中国的全球贸易和「一带一路」基础建设投资计画受到质疑，被批评者认为中国在拓展外国市场、取得资源，并成功获得影响力的同时，合作国却债台高筑。

2015年在南非举办的中非合作论坛峰会上，中国承诺3年內在非洲投资和贷款600亿美元。虽然许多非洲民众相信中国的确可以在建筑、基础建设和管线建置上协助非洲发展，但也有人抨击中国此举让非洲国家陷入债务危机，计画中也很少使用非洲当地劳工。

中国是非洲最大的经贸伙伴，根据中国政府的数据，去年中非贸易额高达1700亿美元。

习近平：中非合作不附加任何政治条件

中国国家主席习近平9月2日在北京会见联合国秘书长古特雷斯。习近平指出，面对单边主义和保护主义抬头，需要一个强而有力的联合国。他说：「中非合作始终是发展中国家心心相印的合作。我们不附加任何政治条件，不追求任何特权利益。」

古特雷斯则表示，他与会就是要体现联合国对非洲和中非合作的支持，并说中非合作论坛是「南南合作的典范」。

值得注意的是，习近平虽未点名美国，但是有关单边和保护主义的谈话被指是针对中美近日不断升级的贸易战做出回应。

习近平强调，中国「全面深化改革的决心不会变，我们愿以实际行动带动各方，共同坚持贸易自由化便利化，建设开放型世界经济」。

夏立民/李芊 (法新社、德新社)