 中国再援友国 日本批准首支新冠疫苗 | 科技环境 | DW | 15.02.2021

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科技环境

中国再援友国 日本批准首支新冠疫苗

在西方制药公司延缓向各国发送疫苗时程之际，中国持续向非洲与拉美国家推行「疫苗外交」，津巴布韦与墨西哥都於近日传出收到中国疫苗的消息。此外，日本14日也核准首支新冠疫苗。

China | Impfstoff gegen das Coronavirus

中国持续向拉丁美洲与非洲多国推行疫苗外交。

(德国之声中文网) 根据美联社，津巴布韦官员14日表示，该国正准备收到第一批中国国药集团生产的新冠疫苗，并称这批疫苗在广泛施打前，将先接受「严格的检查」。这将是中国向非洲运送的首批疫苗之一。此前，中国交付新冠疫苗给埃及和赤道几内亚。

根据津巴布韦国营的《星期日邮报》报道，该国的首批新冠疫苗预计将在15日上午抵达，其中包含中国政府捐赠的20万剂疫苗。此外，津巴布韦政府也已向中国购买60万剂同样的疫苗，预计於3月初到货。

据该报称，津巴布韦药品管制局发言人瓜提左 (Shingai Gwatidzo) 14日表示，津巴布韦的「目标是在这些疫苗到达后48小时内进行评估」。根据该国政府的推广计划，在边境工作的医疗人员和移民代理等一线工作人员将优先施打这些疫苗。

在推特上，中国驻津巴布韦大使馆发布了一段疫苗被装入津巴布韦国营航空公司的视频，并宣扬这是见证亚洲国家与发展中国家「友谊」的一个例子。津巴布韦自2003年与西方国家关系变差後，便向中国与俄罗斯寻求各种援助。

西方国家因时任总统穆加贝（Robert Mugabe）被指控侵犯人权和操纵选票而对津巴布韦实施制裁。穆加贝于2017年失去权力，2019年去世。他的继任者埃默森-姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）在西方国家维持制裁的情况下，继续与中国和俄罗斯保持密切联系。他被国际社会指控与前任总统穆加贝一样侵犯人权。

美联社报导，虽然中国捐赠的20万剂新冠疫苗将於15日抵达津巴布韦，但与该国政府为1000万人口接种疫苗以达到群体免疫力所需的目标，仍相差甚远。

津巴布韦信息部长穆茨万格瓦（Monica Mutsvangwa）上周表示，津巴布韦 「也已经提交了意向书」，希望成为非洲联盟为非洲国家批量购买疫苗的倡议成员。当地私营企业也被要求捐款来帮助这个财政困难的国家购买疫苗。

该国政府表示，除了希望从好心人那里得到捐款外，还为疫苗编列了1亿美元的预算。非洲国家财力薄弱，主要依靠其他地方研制的疫苗为民众接种，但接种速度一直很慢。专家预计今年下半年至明年，疫苗才会开始大量运抵非洲。

China Peking | Sinopharm Impfstoff

津巴布韦官员14日表示，该国正准备收到第一批中国国药集团生产的新冠疫苗。

津巴布韦与许多其他非洲国家一样，最初的新冠确诊病例很少，但近期却出现确诊病例激增的现象。人们担心，当生活在南非的数万名津巴布韦人回家过节时，传染性更强的病毒变种恐传入该国。

根据美联社，过去20年来，该国曾经强大的公共卫生系统随着经济衰退而恶化，2月14日，该国通报了35104起确诊病例，其中包括1398起病亡案例。去年12月初，该国还只有1万多起确诊案例和277人病亡案例。

墨西哥取得200万剂中国康希诺新冠疫苗

另一方面，路透社报导，墨西哥11日收到了疫情爆发至今最大一批新冠疫苗，其中包含200万剂中国的康希诺生物股份公司的新冠疫苗。与西方药厂缓慢的订单交付过程相比，这个消息对拉美国家来说是种解脱。

墨西哥外交部长埃布拉德（Marcelo Ebrard）在推特中肯定中国的支持，并感谢康希诺生物股份公司即时运送200万剂新冠疫苗至墨西哥。他写道：「我们的感激之情始终如一。」

根据路透社，墨西哥已经与康希诺生物股份公司签订了至少800万剂新冠疫苗的协议，预计在2月至3月间陆续交货。

墨西哥的卫生监管机构10日批准了该疫苗的紧急使用授权，这也使康希诺生物股份公司股价创新高。墨西哥同一天也批准了中国科兴生物开发的新冠疫苗。

随着辉瑞等西方主流公司宣布放缓全球新冠疫苗出货後，墨西哥开始寻求替代方案来补足其短缺的新冠疫苗库存。

根据墨西哥政府数据，拉丁美洲第二大经济体的疫情十分严重，目前已有169760人因感染新冠病毒而病亡，居世界第三位。墨西哥还与俄罗斯签署协议，预计将购买2400万剂Sputnik V 新冠疫苗。

DW.COM

就在世界各国陆陆续续收到大批中国疫苗的同时，法国总统马克龙提醒，这些有效率低的中国疫苗可能会对防疫带来反效果。

印度官方周日表示，该国已经批准向柬埔寨提供新冠疫苗，另外印度还计划向蒙古和太平洋国家提供疫苗。路透社分析认为，这属于印度扩大疫苗外交工作的一部分。

塞尔维亚大约两百多个城镇的居民已经开始接种疫苗。能够做到这一点，塞尔维亚离不开境外援助。但这一次，伸出救援之手的并非西方，而是中国。

目前还不清楚墨西哥是否会在开始接种阿斯利康的新冠疫苗之前，开始分发康希诺的疫苗。该疫苗将在墨西哥中部的克雷塔罗州进行包装。

根据墨西哥外交部的数据，康希诺的发货量远远超过了墨西哥订购的其他新冠疫苗的预期发货量。该国预计本月从印度进口87万剂阿斯利康的新冠疫苗。

康希诺在墨西哥进行了三期试验，有14425人参加。墨西哥曾表示，这是全球最大的新冠疫苗临床试验之一。该公司还在巴基斯坦丶阿根廷丶智利和俄罗斯进行了试验。

巴基斯坦本周早些时候表示，根据分析，康希诺新冠疫苗在预防有症状的新冠病例方面，有65.7%的疗效，在阻止症状严重的个案方面的成功率为90.98%。

因世界卫生组织（WHO）要求将辉瑞的新冠疫苗纳入新冠疫苗保障机制 (COVAX) 而推迟发货之前，墨西哥一直依靠辉瑞每周交付约40万剂的新冠疫苗。墨西哥通过COVAX预购了5150万剂新冠疫苗，但目前COVAX尚未开始发货。

日本核准首支新冠疫苗

根据各家通讯社，日本14日正式批准了首支新冠疫苗。根据日本卫生部透露的消息，辉瑞公司的疫苗是第一个在日本获得核准的新冠疫苗，日本预计下周展开全国的新冠疫苗接种。

日本一线医务人员将从17日开始率先接种。老年人和其他约370万名医护人员，预计从4月开始接种，而其他人口预计将在6月开始接种新冠疫苗。

日本在其他国家启动疫苗接种计画後几个月，宣布核准首支新冠疫苗。为了缓解日本人民对新冠疫苗的疑虑，日本推迟了疫苗施打计画，并对新冠疫苗进行进一步的测试测试。

然而，批评者对日本政府进行的额外测试提出了担忧，其他人则质疑延迟施打疫苗是否值得。疫苗接种被视为2021年夏季奥运是否能如期於东京举行的关键因素。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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