 中国再拒美舰访问 南中国海又爆航行争议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.08.2019

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时政风云

中国再拒美舰访问 南中国海又爆航行争议

美国有意派军舰停泊青岛维系中美交情，但是却被中国拒绝。这已是中国近期第二次拒绝美国军舰停泊。另一方面，美国主动派遣军舰进入南中国海，刻意挑战中国宣称的主权，更是引发中国反弹。

USS Wayne E. Meyer Zerstörer (Reuters/L. Nastro)

美国28日派出阿利·伯克级导弹驱逐舰韦恩·E·迈耶（DDG-108 Wayne E. Meyer）航至南中国海

(德国之声中文网)路透社28日报导，美国原本计划派军舰访问青岛，但是被中国政府拒绝。美国国防部亚太助理部长薛瑞福(Randall Schriver)证实此消息。他说: 「我们确实收到他们的消息，说他们现在不方便让美军依照先前约定在青岛停泊。」

青岛是中国在东部的主要港口，长期被视为是中国「一带一路」的重要关口。通常，军舰访问在国际关系当中，象征着两个国家有意在情势紧张的地区共同合作。

USA Randall Schriver (Imago Images/Kyodo News)

美国国防部亚太助理部长薛瑞福(Randall Schriver)

薛瑞福说，希望可以重新安排时间让美舰停泊，他也说两军仍然试图加强沟通协调以及安全措施。

虽然薛瑞福说美方希望与中国保持良好而紧密的关系，并且发挥其稳定全球关系的作用，但他也强调美国十分关切中国在南中国海的军事行动，也担忧中国会对香港施加更多压力。

这是中国政府8月以來第二次拒絕美国军舰訪問。北京方面在13日拒绝两栖船坞运输舰「绿湾」号（USS Green Bay，LPD 20）及巡洋舰「伊利湖」号（USS Lake Erie，CG-70）访问香港的要求。

美军通过南中国海

然而，虽然中国拒绝让美舰停泊中国领土，美国却仍然派出军舰通过争议海域，表达其政治立场。8月28日，美国海军第七舰队发言人蒙森（Reann Mommsen）说，阿利·伯克级导弹驱逐舰韦恩·E·迈耶（DDG-108 Wayne E. Meyer）驶入中国南海永暑礁和永济岛的12海里以内。他说，这项任务是为了要「挑战过度的海事主张，保存国际法所保障的航道使用权」。

29日，中国人民解放军南部战区发言人李华敏表示: 「8月28日，美国海军迈耶号未经中国政府允许，擅自闯入我南沙岛礁临近海域。中国人民解放军南部战区海空兵力依法依规对美舰全程进行跟踪监视和查证识别，并予以警告驱离。」发言人批评美国所谓「航行与飞越自由」是无视国际法规则的「航行霸权」，敦促美国立即停止挑衅行为，否则将采取一切必要措施。

罗法/楊威廉(路透社、法新社)

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