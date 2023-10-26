中国再度对巴勒斯坦提供紧急人道主义援助

（德国之声中文网）继10月中宣布对巴勒斯坦提供紧急人道主义援助之后，中国政府本周四（10月26日）宣布再度对该地区提供紧急人道主义物资援助。

中国国家国际发展合作署新闻发言人徐伟周四表示，中方「对巴以冲突造成大量平民伤亡、人道局势急剧恶化感到痛心」。因此，中国政府将在「之前提供的100万美元现汇援助基础上，将再向加沙地带提供1500万元人民币的食品、药品等紧急人道主义物资援助，以帮助受冲突影响的加沙人民。」

这是中国在此次以色列与巴勒斯坦极端伊斯兰恐怖组织哈马斯于加沙地带发生冲突以来，第二次宣布对巴勒斯坦提供紧急援助。此前中国曾于10月16日发布声明称，为响应联合国呼吁、缓解加沙人道主义局势，「中方正向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处及巴民族权力机构分别提供紧急人道主义援助，用于解决加沙地带食品、医疗、居住等急需」。

中方重申「两国方案」

中国官方至今并未与西方国家一同明确谴责对以色列发动突袭的哈马斯。中国外长王毅本周一分别与以色列及巴勒斯坦外长通电话，谈到希望巴以双方尽快回到「两国方案」的「正确轨道」上来，恢复和谈，实现巴以两个国家和平共存。王毅还称，「中方在巴勒斯坦问题上没有任何私利，只要有利于和平，中方都将坚定支持；只要有助于巴以和解，中方就会尽力而为」。

此外，中国政府中东问题特使翟隽于10月23日、24日也分别访问埃及和阿联酋。翟隽向埃及外交部官员表示，中国支持埃及开辟加沙人道援助走廊，愿同埃方共同推动国际社会形成促和合力，使巴勒斯坦问题早日重回政治解决轨道。翟隽也向阿联酋国务部长萨耶赫强调，中方愿同阿方在联合国安理会等多边场合加强协调，为推动巴以局势降温、防止冲突扩大发挥建设性作用。

联合国安理会陷分裂

目前，各国对于以巴议题仍存在严重分歧，联合国安理会周三就以巴局势举行紧急会议，并就美国和俄罗斯分别提出的决议草案进行表决。不过，由美国提交的决议草案由于常任理事国中国和俄罗斯行使了否决权，因此未获通过；而俄罗斯提交的决议草案则因为未获得至少9票赞成，故也未通过。

对于表决结果，美国常驻联合国代表格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）批评俄罗斯宁愿「在政治上得分」，不惜进一步分裂安理会。俄罗斯代表涅边贾（Vasily Nebenzya）则称美国的草案充满了「政治化、不适当且高度可疑的条款」；中国代表张军也指出，美国的草案严重失衡，没有反映全世界关于停火止战等最强烈呼声，无助于解决问题。

联合国秘书长呼吁人道主义停火

有鉴于当前以哈冲突已经造成以巴双方上千人死亡，联合国秘书长古特雷斯本周在安理会高级别会议上表示，中东局势正「每时每刻都更为严峻」。他提到了立即实现人道主义停火的重要性，「以缓解巨大的苦难，使援助物资的运送变得更加便捷和安全，同时促成人质的释放」。

古特雷斯强调，巴以之间的「两国方案」是中东和平与稳定的唯一现实基础，「以色列人必须看到他们合理的安全需求得到满足；巴勒斯坦人也必须看到，他们对建立一个独立国家的合法诉求，以符合联合国决议、国际法和先前协议的方式得以实现」。

炮火中的巴勒斯坦难民 无以为生

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。