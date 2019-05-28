中国再度发布赴美旅行警告

（德国之声中文网）世界上两个最大的经济体在贸易战中僵持不下，中国赴美游客的大幅下降可能会让美国经济损失数十亿美元。

尽管没有威胁要遏制前往美国的旅游消费，但是在此前与韩国和日本的外交争端中，中国一直将旅游业作为武器。

法新社报道说，周二发出的旅游警告也是中国对于美国批评的愤怒回击。在"六四"天安门抗议运动遭到残酷镇压30周年之际，美国批评中国的人权记录，加剧了局势的紧张。

中国外交部和中国驻美国使领馆称，近期，美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美的中国公民；外交部并提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识，注意加强防范。

中国外交部发言人耿爽在6月4日例行新闻发布会上说："我想这是形势使然。没有这个必要性，中方也不会这么做。"

与此同时，他说："中方对中美之间正常的人员往来，正常人文交流持积极开放态度，但这种交流往来应该建立在相互尊重的基础之上。"

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中国文化和旅游部也于周二分别发布中国游客赴美旅游安全提醒称，近期，美国枪击、抢劫、盗窃案件频发。

警告提醒中国游客充分评估赴美旅游风险，及时了解旅游目的地治安、法律法规等信息，切实提高安全防范意识，确保平安。

根据国家旅行和旅游办公室（National Travel and Tourism Office）的数据，去年有300万中国人访问了美国，低于2017年的320万。这是第五大赴美外国游客群体，去年消费额达到364亿美元。

这是中国在过去12个月里第二次发布美国旅游警告。

中国驻美大使馆日前在其网站上发布重要旅行警告，提醒来美国旅游的中国公民要注意的一些事项。

去年7月，中国驻美国大使馆警告中国游客应注意"美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发"。同时注意海关盘查和扣押。

中国教育部本周一（6月3日）最新发布 2019年第一号留学预警，提醒中国学生学者赴美留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

美国今年早些时候也曾警告本国公民，他们在访问中国时可能面临当局的肆意行动，包括突然禁止出境和骚扰中国公民。

中国的签证程序繁复，特别是对于记者来说，出现过一些延迟签发或者续签困难的情况。

张平/苗子 （法新社）