 中国再度发布赴美旅行警告 | 经济纵横 | DW | 04.06.2019

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经济纵横

中国再度发布赴美旅行警告

本周二（6月4日），在两国关系再次紧张之际，中国向前往美国的公民发出了旅行警告，要求他们小心警察骚扰和治安混乱。

USA Chinesische Touristen in Washington (Getty Images/AFP/A. Caballero)

去年7月中国驻美使馆警告中国游客应注意"美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发"

（德国之声中文网）世界上两个最大的经济体在贸易战中僵持不下，中国赴美游客的大幅下降可能会让美国经济损失数十亿美元。

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贸易战对中国人赴美旅游有影响吗？去年的中国赴美游客人数的确有所下降，不过，这也是由于之前十多年持续高速增长。美国旅游业着眼微信、支付宝、银联卡等平台和支付方式，吸引中国游客。 (28.05.2019)

帕劳总统向美国和日本发出请求，呼吁帮助这个太平洋岛国旅游业度过难关。此前有报道称，因为该国与台湾保持外交关系，北京禁止中国公民前往帕劳旅游。 (26.07.2018)

尽管没有威胁要遏制前往美国的旅游消费，但是在此前与韩国和日本的外交争端中，中国一直将旅游业作为武器。

法新社报道说，周二发出的旅游警告也是中国对于美国批评的愤怒回击。在"六四"天安门抗议运动遭到残酷镇压30周年之际，美国批评中国的人权记录，加剧了局势的紧张。

中国外交部和中国驻美国使领馆称，近期，美国执法机构多次采取出入境盘查、上门约谈等多种方式骚扰赴美的中国公民；外交部并提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识，注意加强防范。

中国外交部发言人耿爽在6月4日例行新闻发布会上说："我想这是形势使然。没有这个必要性，中方也不会这么做。"

与此同时，他说："中方对中美之间正常的人员往来，正常人文交流持积极开放态度，但这种交流往来应该建立在相互尊重的基础之上。"

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人们最爱的旅行目的地是哪里？

 中国文化和旅游部也于周二分别发布中国游客赴美旅游安全提醒称，近期，美国枪击、抢劫、盗窃案件频发。

警告提醒中国游客充分评估赴美旅游风险，及时了解旅游目的地治安、法律法规等信息，切实提高安全防范意识，确保平安。

根据国家旅行和旅游办公室（National Travel and Tourism Office）的数据，去年有300万中国人访问了美国，低于2017年的320万。这是第五大赴美外国游客群体，去年消费额达到364亿美元。

这是中国在过去12个月里第二次发布美国旅游警告。

中国驻美大使馆日前在其网站上发布重要旅行警告，提醒来美国旅游的中国公民要注意的一些事项。

去年7月，中国驻美国大使馆警告中国游客应注意"美国治安不靖，枪击、抢劫、盗窃案件频发"。同时注意海关盘查和扣押。

中国教育部本周一（6月3日）最新发布 2019年第一号留学预警，提醒中国学生学者赴美留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

美国今年早些时候也曾警告本国公民，他们在访问中国时可能面临当局的肆意行动，包括突然禁止出境和骚扰中国公民。

中国的签证程序繁复，特别是对于记者来说，出现过一些延迟签发或者续签困难的情况。

 

 

张平/苗子  （法新社）

     

     

 

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