中国再向俄乌两国派遣特使

（德国之声中文网）中国外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中国派遣特使，"将继续发挥自身独特作用，开展穿梭外交，凝聚各方共识，为推动政治解决乌克兰危机贡献中国智慧。"毛宁还强调，过去两年中，中方"从未放弃劝和的努力，从未停下促谈的脚步"；且"没有袖手旁观，没有拱火浇油，更没有从中渔利"。

中国特使李辉去年5月已经访问过乌克兰和俄罗斯进行斡旋，但没有取得成果。更早前，中国曾就俄乌冲突发表过立场文件，呼吁各方"尊重主权、促进停火、恢复和谈"。

泽连斯基：已有3.1万乌克兰士兵阵亡

不过，不少批评人士都认为，表面坚持中立的北京一直在暗中支持俄罗斯总统普京。2022年2月、俄乌战争全面爆发前三个星期，中国在接待到访的普京时曾高调表示"中俄友谊无上限"；此后，中国也始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为。

就在2月26日与27日，中国外交部副部长孙卫东前往莫斯科，与俄罗斯外长拉夫罗夫、副外长鲁登科举行会晤，就中俄关系、上合组织、中俄亚太地区事务展开磋商。

孙卫东在会晤中说，"在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，两国关系处于历史最好时期。"

目前，乌克兰军队面临巨大的压力，受到外援弹药不足等多种不利因素的困扰，多条战线都不得不撤退。同时，按照总统泽连斯基的说法，人口约4000万的乌克兰在两年来的战事中仅阵亡人数就高达3.1万人。

就在本周早些时候，法国总统马克龙公开说，可以想象北约直接向乌克兰派兵。不过，美国、德国等其他盟友已经纷纷否认了这种可能。

（德新社、法新社、新华社）

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