中国再压加拿大 价值21亿油菜籽出口遭殃

(德国之声中文网）3月26日，中国海关总署在官方网页上表示，他们已经多次从加拿大威特發(Viterra Inc)企业进口的油菜籽中检出多种检疫性有害生物。为防止有害生物传入，海关总署已撤销加拿大威特發公司及其相关企业的注册登记。

这是继加拿大油菜籽出口商理查森（Richardson Inc.）被中国取消订单之后，另一家加拿大农业巨头再遭中国海关撤销注册登记。

油菜籽是加拿大的出口主力产品，这一连串针对加拿大油菜籽产业的行动很可能会重创加拿大的出口表现。

威特發公司的發言人确认了这项消息，说他们正在与加拿大政府以及油菜籽委员会共同合作，蒐集更多资讯。

加拿大总理特鲁多表示，他考虑派遣高层官员前往中国讨论这个问题，也提到最近几个月之间，加拿大与中国的关系令人担忧。

去年12月，加拿大逮捕了华为财务长、同时也是华为创办人任正非的女儿孟晚舟。从那之后中国政府在公开场合屡次表示谴责，呼吁尽快释放孟晚舟，还很快地逮捕了两名加拿大公民作为施压，另一方面也把一名加拿大罪犯的刑罚从监禁15年直接加高到死刑。

中加之间迎来1989天安门事件以来，两国关系最糟糕的时刻。

油菜籽的经济地位

油菜籽在加拿大的经济中占有重要地位。油菜籽是加拿大在国际上十分著名的农产品，是一个价值270亿美元的产业，涵盖25万份工作机会，每年约有4.3万农民在他们的田里面种植油菜籽。

油菜籽也是主攻出口的产品，在加拿大生产的油菜籽有75%会出口到国外。中国是加拿大油菜籽的最大买家。根据加拿大油菜籽委员会的声明，加拿大出口的油菜籽、油菜籽油以及相关产品，有四成是中国买去。2018年，加拿大出口到中国的油菜籽价值约27亿美金，相当于加拿大对中出口额的17%。

业界人士对于中国取消注册登记的原因怀有疑虑。加拿大油菜籽出口商理查森否认中国政府指控其油菜籽含有「有害生物」的说法。

油菜籽委员会的發言人伊那斯(Brian Innes)表示，业界对加拿大油菜籽出口的品质十分有信心，也说其他国际客户都没有反映过有害生物的问题。他说:「我们非常困惑，在过去的8个礼拜之间，我们的油菜籽能有什么变化。」

加拿大表示:「美国的引渡条款让我们陷入混乱。」他说: 「现在这项引渡条款已经跟上亿元的经济损失画上等号。美国政府应该要更有魄力，试着帮助我们，这很重要。」

罗法/夏立民 (美联社、路透社)