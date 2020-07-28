中国再判一名加拿大公民死刑

（德国之声中文网）8月6日，广州市中级法院对加拿大籍华人被告徐伟洪和广州人温冠雄制造毒品案作出一审判决，以制造毒品罪判处徐伟洪死刑，并没收个人全部财产；对温冠雄判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

中国官媒报道称，徐伟洪2016年10月购买制毒原料、工具，伙同温冠雄在温冠雄的别墅内制造毒品氯胺酮并存放于徐伟洪位于广州市海珠区的住处。警方在上述住处和别墅缴获毒品氯胺酮120.56千克。

去年，中国以走私毒品等罪判处两名加拿大人死刑。一起是去年1月对加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）走私毒品案的死刑判决，第二起是去年4月对加拿大籍被告人范威的死刑判决。范威被指在11人特大跨国贩卖、制造毒品案中起组织、指挥作用，且贩卖、制造的毒品数量特别巨大。这两人被判死刑前，加拿大方面也出面表示希望中国方面宽大处理，不要判处死刑。

在广州中级法院对加拿大籍华人徐伟洪做出死刑判决后，加拿大外长商鹏飞（François-PhilippeChampagne）在接受加拿大广播公司采访时表示，加拿大反对死刑判决，"我们不断向中国政府表示反对（死刑），今后也将继续这样做。"他说，加拿大领事官员一直密切注意徐伟洪的案子，并出席了审判。

中加关系紧张

一段时间来，加拿大和中国因一系列交锋关系紧张，其中包括加拿大逮捕华为财务长孟晚舟事件。北京也逮捕并关押了两名加拿大人--加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），并以涉嫌间谍犯罪对两人提起公诉。此举被视为中国对孟晚舟在加拿大被捕及软禁的报复。美国指控孟晚舟为绕过对伊朗的制裁而进行合谋欺诈，并要求从加拿大引渡孟晚舟。就在数天前，加拿大司法部长才表示，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

中国外交部发言人汪文斌否认徐伟洪被判死刑案将进一步影响中加关系。在8月6日的例行记者会上，路透社记者问，广州市中法对加拿大籍徐伟洪作出一审判决，判处死刑，考虑到近期外国人在中国被判死刑的案件引发外界一些在政治上的批评声音，中方对此有何评论，此事是否会进一步恶化中加关系。汪文斌表示，中国法律规定，任何人犯罪，在适用法律上一律平等。中国司法机关对不同国籍的罪犯均依法处理。他还称，"中国司法机关严格按照中国法律、依据法律程序独立办案。我看不出此事对中加关系有什么影响。"

乐然／ 凝炼 （路透社、法新社）

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