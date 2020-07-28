 中国再判一名加拿大公民死刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2020

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时政风云

中国再判一名加拿大公民死刑

加拿大籍男子徐伟洪日前被中国广州中级人民法院以制造毒品罪一审判处死刑，成为去年以来以同样罪名在中国被判极刑的第三名加拿大公民。加拿大外长对这一判决深表关切，并强调指出，加方曾一再向中国政府阐明反对死刑的立场。

Symbolbild: China Kanada (Getty Images/L. Zhang)

加拿大和中国因一系列交锋关系紧张

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一份向媒体公开的文件显示，加拿大司法部长声称，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。与此同时，华为呼吁德国政府不要将其排除在5G移动网络建设之外。

去年12月，华为首席财务官孟晚舟过境加拿大时被加拿大警方逮捕。此后加中关系急转直下。此事发生后不久，两名加拿大公民在中国被逮捕。近日，又有一名加拿大公民在中国被拘留。中国周一表示，拘捕原因是“当事人涉毒”。

今年1月在贩毒案重审中被判处死刑的加拿大人谢伦伯格上诉案周四将开始审理。此案时间上与孟晚舟案有所重合，这位华为财务长的引渡听证已于周三在温哥华再次开始。

华为创办人任正非表示，加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕华为首席财务官孟晚舟这一事件，不应该损害公司同加拿大的关系。此间中加关系已经被媒体形容为陷入“冰期”。

（德国之声中文网）8月6日，广州市中级法院对加拿大籍华人被告徐伟洪和广州人温冠雄制造毒品案作出一审判决，以制造毒品罪判处徐伟洪死刑，并没收个人全部财产；对温冠雄判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

中国官媒报道称，徐伟洪2016年10月购买制毒原料、工具，伙同温冠雄在温冠雄的别墅内制造毒品氯胺酮并存放于徐伟洪位于广州市海珠区的住处。警方在上述住处和别墅缴获毒品氯胺酮120.56千克。

去年，中国以走私毒品等罪判处两名加拿大人死刑。一起是去年1月对加拿大人谢伦伯格（Robert Schellenberg）走私毒品案的死刑判决，第二起是去年4月对加拿大籍被告人范威的死刑判决。范威被指在11人特大跨国贩卖、制造毒品案中起组织、指挥作用，且贩卖、制造的毒品数量特别巨大。这两人被判死刑前，加拿大方面也出面表示希望中国方面宽大处理，不要判处死刑。

在广州中级法院对加拿大籍华人徐伟洪做出死刑判决后，加拿大外长商鹏飞（François-PhilippeChampagne）在接受加拿大广播公司采访时表示，加拿大反对死刑判决，"我们不断向中国政府表示反对（死刑），今后也将继续这样做。"他说，加拿大领事官员一直密切注意徐伟洪的案子，并出席了审判。

中加关系紧张

一段时间来，加拿大和中国因一系列交锋关系紧张，其中包括加拿大逮捕华为财务长孟晚舟事件。北京也逮捕并关押了两名加拿大人--加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），并以涉嫌间谍犯罪对两人提起公诉。此举被视为中国对孟晚舟在加拿大被捕及软禁的报复。美国指控孟晚舟为绕过对伊朗的制裁而进行合谋欺诈，并要求从加拿大引渡孟晚舟。就在数天前，加拿大司法部长才表示，以银行欺诈罪将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

中国外交部发言人汪文斌否认徐伟洪被判死刑案将进一步影响中加关系。在8月6日的例行记者会上，路透社记者问，广州市中法对加拿大籍徐伟洪作出一审判决，判处死刑，考虑到近期外国人在中国被判死刑的案件引发外界一些在政治上的批评声音，中方对此有何评论，此事是否会进一步恶化中加关系。汪文斌表示，中国法律规定，任何人犯罪，在适用法律上一律平等。中国司法机关对不同国籍的罪犯均依法处理。他还称，"中国司法机关严格按照中国法律、依据法律程序独立办案。我看不出此事对中加关系有什么影响。"

 

乐然／ 凝炼 （路透社、法新社）

 

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