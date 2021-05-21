 中国再出重拳稳定大宗商品价格 | 经济纵横 | DW | 17.07.2021

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经济纵横

中国再出重拳稳定大宗商品价格

中国工信部周五表示，将做好大宗商品保供稳价巩固走，坚决打击恶意炒作、哄抬价格等行为。中国总理李克强也曾在本周“拍桌”要求彻查倒卖大宗商品等违法行为。

Shenzhen Hafen

（德国之声中文网）中国工业和信息化部新闻发言人黄利斌7月16日在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，将配合相关部门做好大宗商品保供稳价工作，加强宣传引导和政策解读，支持上下游行业建立长期稳定合作关系，引导产业链上下游稳定原材料供应和产供销配套协作，协同应对市场价格波动风险，要坚决打击囤积居奇、恶意炒作、哄抬价格的行为。 

连续数月来大宗上品价格的已经影响这个全球第二大经济体制造商的利润。中国当局近日加紧遏制大宗商品价格飙升，以防止上涨的价格被转嫁到消费者身上。 

本周7月14日，中国总理李克强在的国务院常务会议上表示：“此次审计发现违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题线索，这些问题扰乱了正常市场秩序和公平竞争的市场环境，侵害了国家法定税收的基础，情节十分恶劣。” 

Boao Forum Hainan China

中国总理李克强本周拍桌怒斥违规倒卖大宗商品行为(资料图片）

中国政府网罕见在报道中形容李克强动怒“拍着桌子”说：“国务院成立专门调查组，无论涉及到什么单位、什么层次，都要一查到底，严肃追责。依法依规该罚的罚、该处理的处理、该抓的抓，绝不容忍、绝不手软。对恶意违法违规的要依法从重打击。对典型案例要公开曝光。” 

报道写道，李克强要求国务院办公厅将整改情况纳入重点督查内容，加强跟踪督办，并定下时间表，整改结果于今年10月底前报国务院，并在向全国人大常委会报告后向社会公开。他强调要坚持“政府过紧日子，让人民过好日子”，“坚决制止和清理违法违规行为，把宝贵的财政资金切实用到‘刀刃’上”。 

近几个月来，中国当局不断警告不要进行炒作交易、拍卖基本金属储备，并对矿石、煤炭和其他金属的价格及储备进行调查。 

此外，中国发改委周五宣布，中国正推进煤炭储备能力建设，总的目标是在全国形成相当于煤炭消费量15%、约6亿吨的煤炭储备能力。其中政府可调度煤炭储备不少于2亿吨，接受国家和地方政府直接调度，另外4亿吨是企业库存，通过提高库存制度进行调节。 

（路透社等） 

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