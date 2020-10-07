中国再入人权理事会 人权组织忧公信力受损

(德国之声中文网) 联合国大会周二 (10月13日) 选出了新一任的联合国人权理事会成员，其中俄罗斯丶中国与古巴等国都入选。不过，密切关注选举结果的国际人权服务社 (International Service for Human Rights) 向德国之声透露，中国在所有入选的国家当中，仅获得139票，为入选国家中最低。与2016年相比，中国的票数下降了超过20%。

除了中国丶俄罗斯及古巴等有人权争议的国家入选外，联合国人权理事会的新成员国还包含玻利维亚丶英国丶法国丶加蓬丶科特迪瓦丶马拉维丶墨西哥丶尼泊尔丶巴基斯坦丶塞内加尔丶乌克兰和乌兹别克斯坦。这些国家将自2021年1月1日起，展开三年任期。

选举结果出炉後，美国国务卿蓬佩奥批评选举结果：「联合国大会再次选出人权纪录非常糟糕的国家，让他们成为联合国人权理事会的成员国。这次的选举结果再次验证美国退出人权理事会的决定是正确的。美国选择透过别的机会来保护并推动普世人权。」

人权理事会公信力受质疑

不少人权团体认为，周二的选举结果将让联合国人权理事会的功能及作用受到严重质疑。国际人权服务社的亚洲倡导负责人布鲁克斯 (Sarah Brooks) 告诉德国之声，过去几年，中国不仅大规模关押维吾尔人，也持续在中国国内进行监控与审查。此外，也有许多异议人士被中国政府强迫消失。布鲁克斯说，这些行为明显违背联合国人权理事会的理念。

她说：「此外，中国还阻止其公民接触联合国的人权机构。所以从各方面来说，中国不符合成为联合国人权理事会成员国的条件。即便如此，这些因素并不见得会反映在选举票数上。」

人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 则向德国之声表示，中国成为联合国人权理事会成员国後，立刻让外界质疑该理事会还能否正常运作，以及中国是否会利用成员国的身份，阻止联合国人权理事会检视其侵犯人权的行为，导致人权理事会整体运作受阻碍。

理查森说：「当一个国家没有新闻自由与独立的司法系统时，他们的人民唯一能仰赖的人权机构便是联合国人权理事会。我认为中国再次成为人权理事会的成员国，会让其他成员国更仔细检视中国的人权纪录。同时，我也希望国际社会能藉此更注意到中国对联合国人权系统带来的威胁，并试图找出方法反制。」

国际社会该如何应对？

布鲁克斯点出，过去几年，古巴丶委内瑞拉或喀麦隆等国家在人权理事会中，都曾发布一些有利中国的声明。她认为，这样的做法是一个新的现象，虽然其对外效果可能不如中国预期，但中国可以运用部分国家的支持，说服国内民众中国的政策是正常的，且他们正在为了捍卫中国政策，与已开发国家在联合国人权理事会中对抗。

她告诉德国之声：「我认为联合国人权理事会成员国应该清楚表达，理事会的原则为何，并提醒所有成员国，他们在同意成为成员国时，都已答应遵守理事会的准则。」

理查森则认为，任何国家都应该认知到，成为联合国人权理事会的成员国不代表他们便不受人权理事会的约束。相反地，加入人权理事会应该让他们的人权纪录受到更仔细的检视。

她表示，为了与中国在人权理事会中的影响力抗衡，民主国家应该在签署与中国侵犯人权相关的联合声明後，试图实践声明中提到的反制手段。理查森向德国之声表示：「各国政府常会透过联合声明表达他们对特定人权议题的忧虑，所以民主国家应该运用联合声明所产生的政治能量，在人权理事会中发起一些有意义的行动。」

布鲁克斯也强调，除了政治表态外，联合国人权理事会的成员国也应该确保理事会有足够的资金来运行。她向德国之声解释：「无论是即时回应倡议者所提出的需求，或是正常的监控并回报各国的人权状况，人权理事会这些工作都是需要资金支援，才能正常运行。」

理查森指出，未来五至十年，重视人权的国家应该试图集结力量，在联合国的多边主义系统中与中国抗衡。

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