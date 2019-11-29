中国再传藏人自焚事件

(德国之声中文网) 根据美国之音和西藏之声，中国11月26日再传藏人自焚事件。24岁的藏人云丹来自四川省阿坝县麦尔玛，报导提到，他用自焚「抗议中共对西藏的统治政策」，最后不治身亡。

美国之音访问自由西藏负责人琼斯 (John Jones)，他说：「云丹在被占领中度过了他的一生。在他24年的人生中，他目睹了中国警察和军队在他的家乡镇压抗议，目睹了他的文化、语言和宗教遭受攻击，目睹了他认识的人被逮捕，被消失。今天的藏人生长在一个不公的世界。」

西藏台湾人权连线理事长札西慈仁告诉德国之声，目前新疆维吾尔人遭关押受到全球关注，而西藏人遭受压迫情形也没变。

他说:「藏人根本没有机会发声。才会选择这么痛苦的方式......自焚的人不是为了自己，跟自杀不一样，是为了宗教才这个做。」

过去中国反复重申，自焚事件是由「十四世达赖集团教唆」。札西慈仁说全世界的人可以看达赖喇嘛是如何希望大家不要自焚。他说能够停止藏人自焚的不是达赖喇嘛，「自焚没有什么组织，那是个人的决定，真的要停止的话，是中国政府要给宗教和言论自由」。

第155位自焚者

根据西藏之声新闻内容，云丹年幼时曾在格尔登寺出家，还俗之后以放牧为生。根据新闻引述达兰萨拉格尔登寺境内紧急情况联络小组成员洛桑益西，他表示以往藏区发生自焚事件时，中国警方会拘押倖存者与相关人士。若自焚者当场牺牲，警方也会抢走遗体，阻止亲友认领。

美国之音藏语组采访印度达兰萨拉格尔登寺发言人康亚次仁（Kanyag Tsering），他说，事发后，中国政府加强了对该地区的封锁，特别是对手机和互联网的管控。

目前因阿坝县城与麦尔玛乡被当局严管，因此暂时不了解云丹遗体的下落，也无法获知是否有藏人因此次自焚事件而遭捕。

观看视频 02:49 流亡一甲子﹕藏人回家路遙遙？

夏立民/罗法 (综合报导)