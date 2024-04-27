中国兴奋剂事件 国际奥委会力挺WADA

世界反兴奋剂组织（WADA）处理中国 23 名游泳运动员药检呈阳性事件的争论中，国际奥委会IOC主席巴赫表示支持该机构。本周五（4月47日）接受法新社采访时他表示：“我们对世界反兴奋剂组织和相关规定充满信心，该机构遵守了他们的规定。”

（德国之声中文网）国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）表示，尽管世界反兴奋剂组织WADA的经费由国际奥委会资助，但该机构是独立运作的。巴赫透露自己是通过媒体得知药检呈阳性事件。国际奥委会正在等待世界反兴奋剂组织进行的调查结果。本周四（4月25日）宣布将对自身的处理程序进行独立审核，并派团队对中国的反兴奋剂项目进行评估。巴赫补充表示：“如果程序得到遵守，他们没有理由不参加比赛。”

自几天前有媒体报道2021年东京奥运会之前中国23名游泳运动员被测出违禁药物曲美他嗪阳性（TMZ）以来，世界反兴奋剂组织受到批评。该机构接受了中国当局运动员入住的宾馆厨房出现污染的解释。涉事运动员并没有被停赛或者被处罚。美国反兴奋剂机构USADA负责人泰格特（Travis Tygart）上周指责WADA潜在掩盖此事。

70岁的巴赫是德国前击剑运动员。他说，在2021年东京奥运会受到疫情影响之后，巴黎奥运会被视为“重振奥林匹克精神”的一场重要活动，他说，在计划中举办的盛大开幕式仍然是最大的不确定因素之一，还有奥运基础设施没有建完。以往的开幕式中，各国运动员代表队的入场仪式通常是会体育场举行，但今年奥运会上是水上入场，运动员们将在多大50万名观众的注视下，乘坐船队沿塞纳河航行。

国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach） 图像来源: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

“每个人都将是安全的”

由于担心发生恐袭，外界一直猜测仪式可能会缩小规模或是取消。巴赫说：“法国当局谨慎、专业的态度给了我们信心，让我们相信我们可以在塞纳河上举行这场开幕式，这次的开幕式将具有标志性，令运动员们难忘，而且每个人都将是安全的”

他还指出，最近巴黎居民的抱怨和负面媒体报道，每届奥运会筹备期间都会出现这样的状况，这也是焦虑情绪更广泛的一种体现：“这是我们时代精神的一部分，因为我们生活在一个不确定的时代。有人持怀疑态度。有些人甚至感到害怕。有人担心他们的未来”。

巴赫重申支持国际奥委会禁止俄罗斯参加巴黎奥运会的决定。少数俄罗斯运动员可以中立身份参加巴黎奥运会，前提条件是，他们不公开支持入侵乌克兰，不隶属于军方或与安全机构有关联。

谈到以色列在加沙地带的军事行动，他表示预计会有六到八名巴勒斯坦运动员参加巴黎奥运会，即使有些运动员未能取得资格，国际奥委会也将邀请他们参加。巴赫驳斥了有关国际奥委会对俄罗斯入侵乌克兰与以色列在加沙战争方面区别对待的说法：“以巴之间的局势完全不一样。”

这是巴赫的第二个任期，根据国际奥委会规定，这也是他这个四年任期的最后一年。关于有国际奥委会委员建议修改组织章程，以便他能够继续连任，他拒绝回答相关问题。他说：”国际奥委会伦理委员会严格建议我在巴黎（奥运会）结束前不要讨论这个问题，我认为他们有充分的理由这样做。”

（法新社）

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