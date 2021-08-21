中国关闭美一家劳动审计NGO在华伙伴

（德国之声中文网）据《华尔街日报》8月20日报道，中国有关部门关闭了美国劳工权益非营利组织Verite Inc在中国的合作伙伴深圳市维泰供应链管理有限公司。报道称，据知情人士透露，“中国当局4月底突击检查了深圳维泰的办公室，并冻结了其银行账户”，“几周来，执法人员定期审问Verite深圳合作伙伴的大约八名中国员工，他们被要求每天上午9点向警方报到，下午5点左右才允许离开。据知情人士称，目前深圳维泰的整个中国业务已被叫停，当地政府关闭了该公司的办公室。”

《华尔街日报》指出，“中国对Verite采取行动正值中国政府向外国企业及审计机构施压，同时驳斥关于新疆存在侵犯人权的指控之际。人权组织和西方研究人员指控新疆有关部门强迫当地少数民族在全国各地的工厂工作。”

《环球时报》攻击“维泰中国”炮制“新疆棉报告”

根据其官网信息，Verite Inc成立于1995年，与数百家公司、政府和非政府组织合作，目标是揭露供应链中的侵犯劳工权利行为，并对其进行补救，以使工人和公司都受益。深圳市维泰供应链管理有限公司为Verite Inc在中国的合作伙伴，成立于2009年，主要从事有关企业社会责任的评估、咨询、培训和管理体系建设。

中国官媒《环球时报》今年8月3日发表一篇文章称，“美国维泰”（Verite Inc）受瑞士“良好棉花发展协会”（BCI）总部邀请，介入新疆棉花供应链“强迫劳动”调查，并将具体执行工作交给“维泰中国”。调查项目主题是《强迫劳动的风险分析报告》，“特别聚焦于新疆棉花生产中的强迫劳动问题”。《环球时报》在报道中称，“负责调查工作的“美国维泰”在华分支“维泰中国”相关项目组成员从未开展实地调查核证，所有资料均通过网络收集获得，调查报告大量引用反华组织精心制造的谎言，通过有罪推定方式形成非法证据。”

新疆一家棉纱厂

围绕新疆议题针锋相对

《华尔街日报》则在8月20日的报道中指出，“劳工权利组织和供应链合规专家称，过去一年里，调查强迫劳动问题的审计机构越来越不敢轻易冒犯中国政府部门。去年，许多西方审计公司表示，由于政府实施严密监控，且无法进入工厂，这些审计公司已经停止在新疆地区调查强迫劳动问题。”报道援引Verite创始人和前总裁Heather White的话说，对中国政府来说，将整个一个机构的业务作为目标意味着行动“空前升级”。

去年10月21日，瑞士“良好棉花发展协会”（BCI）官网发表声明，称将停止在新疆地区的所有线下活动，无限期暂停新疆良好棉花认证。此举令新疆产棉产品进入了国际贸易的“黑名单”，包括H&M、耐克、优衣库母公司迅销、Zara母公司Inditex在内的BCI成员先后表示，停止采购中国新疆棉花或者雇佣相关新疆员工。随着美国、欧盟、英国和加拿大等多国政府今年3月下旬因新疆问题制裁中国一些在任和前任官员，中国官媒及社交媒体上掀起了一场声势浩大的“讨伐”BCI并抵制H&M、耐克等品牌的浪潮。

国际人权组织表示，2016年以来，中国在新疆建立所谓“职业技能教育培训中心”，目的是去激进化和反恐，一些被拘留者获释后被以扶贫的名义送往工厂，而参加国营劳动项目的新疆工人如果对工作条件表达不满，可能面临报复，很难核实这些劳动项目在多大程度上是非自愿的。在美国众议院通过有关新疆的法案后，2019年底，中国新疆官员称，参加“三学一去”（学习国家通用语言文字、法律知识、职业技能和去极端化）的教培学员已全部结业。

美国参议院今年7月通过了《防止维吾尔族强迫劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。如果签署成为法律，将扩大美国海关对来自新疆的棉花、西红柿和太阳能产品的现有限制，禁止所有来自该地区的商品，除非进口商证明其产品不是经由强迫劳动制造的。目前的规则是，如果有合理的证据表明存在强迫劳动，则禁止进口货物。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 