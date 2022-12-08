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中国共产党，简称中共，成立于1921年7月。
中国共产党从1949年10月至今为代表工人阶级领导工农联盟和统一战线，是中华人民共和国唯一执政党。中共现任最高领导人是习近平。据中共组织部发布的统计，截止2012年底，中共党员人数已超过8500万，堪称全世界最大的政治团体。
周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
本周，中国前任党和国家领导人江泽民的葬礼在北京举行。官方对这位中共前总书记给予高度的评价，与此同时，江的去世也在民间掀起了普遍的怀旧情绪，而这种怀旧也可以被理解为对现状的不满。
如何评判中国日前发生的“白纸革命”？它成功与否？政论家邓聿文指出，要想在中国开展一场有组织、有纲领的政治反对运动，在当下可能还是一种奢望。 但“白纸革命”唤起了民心，这实际上为未来的革命培育了火种。
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
他曾一步登天，成爲掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。
政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。
有评论认为，在习的第二任期，随著反习派主力被清洗或投诚，习派福建帮和浙江帮都已在中共的不同部位握有实权。尽管同是习派，在中共二十大前，内部也有权力争夺的动向。
有评论指出，接下来对中国疫情的观察重点包括中共政权何时会对那些参与"白纸革命"的民众秋后算帐？ 整肃的幅度又会牵连多广？
前中国党和国家领导人江泽民去世后，联合国安理会为他默哀一分钟，联合国秘书长给予他高度评价。与此同时，国际媒体纷纷发出关于他生平、功过的文章，称他为“一位实用主义者”、“中国最后一位改革者”以及“中国统治圈中独一无二的人物”。
中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
前中国领导人江泽民因病逝世，享年96岁。他在1989年六四天安门运动后上台，主持了以市场为导向的改革，使中国成为全球经济巨擘。他生前不少事迹为人们熟知。
1989年之后最大规模的一场全国抗议活动迅速燃遍全国，其背后有没有中共官方惯常指控的“境外敌对势力”？时评作家长平对此进行了分析。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
美國五角大廈《中國軍力報告》警告，到2035年中國的核武庫可能獲得倍數增長，且中共若在2027年前達成其建軍目標，將更有能力統一台灣。對此，美國國防官員們有何看法？
爆发新冠疫情以来，高压管控下的中国也曾出现过多次零星的抗议活动，但上周末遍及多个中国大中城市的民众抗议活动，却使习近平不得不面临前所未有的挑战。
周末发生在中国多个城市的民众反对政府防疫政策和强权压制的自发抗议，成为许多国际媒体的头版报道内容。外媒指出，这是1989年民运以来中共面对的最大挑战。
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