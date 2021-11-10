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中国共产党，简称中共，成立于1921年7月。
中国共产党从1949年10月至今为代表工人阶级领导工农联盟和统一战线，是中华人民共和国唯一执政党。中共现任最高领导人是习近平。据中共组织部发布的统计，截止2012年底，中共党员人数已超过8500万，堪称全世界最大的政治团体。
中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。
为期4天的中共六中全会在北京拉开帷幕。会前便有消息传出，中共第3个历史决议将在此次会议上做出。《南德意志报》 发表分析文章认为，六中全会之后中国将从“开放的时代”进入“习近平的时代”。
孙立军的政变企图，张高丽的桃色新闻：六中全会前，共产党高层内似乎显得很不平静，不少人将之归结为派系斗争。而政治学者张俊华认为，捕风捉影的分析没有太大价值，重要的是找出中共自习近平以来党内政治的普遍特征。
中共六中全会内容密不透风，台湾政治大学东亚研究所所长王信贤分析该会最大看点，以及习近平在会后的地位变化。熟悉中共历史的王信贤也就过去的经验，深入分析接下来的中共领导人接班安排以及人事布局。
六中全会之际 看习近平的一盘大棋
11月8日，中共十九届六中全会召开。这次全会要审议通过的中共第三个历史决议将奠定习近平的历史地位和继续执政的历史合法性，因此他必须保证会议不能出任何一点差池。政论家邓聿文认为，这正是习近平连续缺席重要国际会议的原因之一。
此次会议将通过中共历史上第三个「历史决议」，可能显示习近平的自我形象期许——「是与毛泽东和邓小平并列，还是仅仅与毛泽东平起平坐？」
中共十九届六中全会召开前夕，中国最高人民检察院宣布以涉嫌受贿罪对公安部前副部长孙力军作出逮捕决定。此前，中纪委通报宣布对其双开时，措辞极其严厉，颇为罕见 。
两岸情势紧张，面对中国军机多次在台湾近海演训，台湾国防部对军队信心十足，那台湾军队内部实情为何？台湾军人对防御能力有信心吗？
有评论认为，中共的逻辑就是我有钱，想挣钱先跪下，不跪就断财路。但偏偏黄明志和陈芳语不但骨头硬还站着把钱挣了，对中共来说是被二人从头辱到脚。
中共党媒正式发表习近平《扎实推动共同富裕》的文章，该文发出了“积极稳妥推进房地产税立法和改革”的号召。
很多台湾人忧虑北京当局的两岸统一计划。台湾“双十节”前夕，中共总书记、国家主席习近平发表讲话，再度加大对台北和华盛顿的压力。
中共正在加强对中国互联网巨头的政治控制。政府正在推进的收入再分配计划让人回想起毛泽东时代的群众运动。
在落马17个月后，中纪委通报前公安部副部长孙力军遭到双开。引人关注的是，官方这次措辞罕见激烈。
国家代替市场，政党替代自由，习近平意在强化控制。极左派呼吁“清洗”。批评者忧虑发生“新文革”。中国要成为什么样的国家？
随着二十大的临近，习近平将日益面对党内无声质问，为何破坏几十年形成的最高领导人接班制度？他得给全党一个说得通的理由。政论家邓聿文认为，这就是习近平要在二十大上推出“第三份历史决议”的真实原因。
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