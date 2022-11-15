專訪：習近平要讓人民對共產黨再次興奮

習近平在二十大後隨即前往延安革命紀念地「朝聖」，要「在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷」。若從中共黨史以及習近平的言行檢視，他要交出怎樣的「新」答卷？德國之聲專訪政治專家唐志學請他分享觀點。