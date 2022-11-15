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中国共产党，简称中共，成立于1921年7月。
中国共产党从1949年10月至今为代表工人阶级领导工农联盟和统一战线，是中华人民共和国唯一执政党。中共现任最高领导人是习近平。据中共组织部发布的统计，截止2012年底，中共党员人数已超过8500万，堪称全世界最大的政治团体。
中国“清零”防疫政策正在逐渐松动。时评作家长平认为，包括北京四通桥抗议在内的民众反抗是中共当局在“坚持不动摇”中动摇的主要原因。
曾疾呼“中国在生病，应该靠民主主义起死回生”的政治人物鲍彤11月9日逝世，享耆寿90岁。这位曾任中共最高领导人赵紫阳秘书的被“软禁”者，直到生命的最后一段，还针砭时弊，为中国的民主政治发声。
1989年6月4日的一场悲剧，让包括中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤和他的儿子鲍朴在内，无数中国人的命运发生重大改变；2022年，当年反对武力镇压的鲍彤以90岁高龄离世。鲍家父子2019年接受德国之声专访的内容也成为追忆。
上周日，中国全境出现5400个新冠感染病例，感染者人数同欧洲小国瑞士的感染人数相当。但对于坚持清零政策的中国来说，疫情却是"极其严峻"。有人担心，大规模的停摆浪潮又会来临。
黑龙江省退休纪检官员魏彬上周六被指严重违纪违法，遭开除党籍。中共中央纪委公布的其中一项罪名极为罕见，指其“恶意诋毁党和国家领导人”。
中共20大结束后，党和国家领导人习近平确定将进入第三个任期。作为对此的反应，有人在想办法离开中国，有人则表示对未来有一种巨大的无力感。
美中关系持续紧绷，专家认为，中共二十大发出的最新信号表明，北京的立场不太可能出现软化。
中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。
习近平执政十年，其最重要的调整是将“保江山“置于最高的政治位阶。他所要保的是带有原教旨色彩的“红色江山”，打造一个汲取了邓式改革中某些元素的毛式的2.0 升级版的管制型体制。
习近平控制下的“内参”质量堪忧，信息茧房如何让他做出正确决策？时评作家长平认为， 无论“内参”盛衰，它都无法治理出一个现代文明国家。
德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。
習近平在二十大後隨即前往延安革命紀念地「朝聖」，要「在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷」。若從中共黨史以及習近平的言行檢視，他要交出怎樣的「新」答卷？德國之聲專訪政治專家唐志學請他分享觀點。
在中美关系紧张背景下，两国外长通话讨论了中美竞争关系和俄乌战争。据中方消息，布林肯称美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则表示，美方“美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告”，而不应该“戴着有色眼镜主观臆测”，并要求华盛顿停止对华遏制、打压。
中共官僚体制内带有神秘色彩的“内部参考”消息，曾是上层领导和体制内人士获取“敏感”信息的来源之一。但在习近平高威治下，这一“利器”已渐失其警示和谏言的作用。
从个人权力到国际政治，习近平带领新任常委访问延安，都有着重要的意义。
中国是德国最重要的贸易伙伴，同时中共却在朝着重返极权统治的道路上高歌猛进。对于即将访华的德国总理肖尔茨来说，既不想和北京撕破脸皮，同时又要在一些议题上更加强硬，这几乎成了一项“不可能完成的任务”。
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