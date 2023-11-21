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中国共产党，简称中共，成立于1921年7月。
中国共产党从1949年10月至今为代表工人阶级领导工农联盟和统一战线，是中华人民共和国唯一执政党。中共现任最高领导人是习近平。据中共组织部发布的统计，截止2012年底，中共党员人数已超过8500万，堪称全世界最大的政治团体。
11月20日，中国官媒首次披露中共中央政治局常委、国务院总理李强已任中央金融委员会主任。11月上旬，国务院副总理何立峰以中央金融委员会办公室主任及中央金融工作委员会书记的职务亮相。
柯文哲从头到尾都瞧不起侯友宜，为什么还要委屈地接受国民党的“城下之盟”？这其中有什么“难言之隐”？ 有评论认为，中共想介入台湾大选举，是一件公开的秘密，种种迹象显示，柯文哲只是其中一枚棋子。
中国前总理李克强遗体周四（11月2日）火化，官方举行的告别活动低调过场。当局同时严密管控民间自发的悼念言论。
中国官方媒体周五报道称，前总理李克强因突发心脏病在上海去世，享年68岁。德国各主要报刊均发表悼念文章，回顾了这位前总理的生平和政绩。
中共高层近期人事震荡不断：中国周二免去了李尚福的防长职务以及他和秦刚的国务委员职务。中国观察家们普遍认为，两人被免职不会削弱习近平的权力与权威，反而会让其他官员更怕失宠。有专家对DW表示，这反映了“习家军”内部的派系争斗。
《新苏黎世报》刊评认为，中国经济眼下遇到的困难远不足以对中共的执政根基构成挑战，唱衰中国只是一厢情愿。奥地利《信使报》则刊发客席评论指出，中国试图改写由美国主导的现行国际规则，必然导致一系列冲突，而欧洲在其中能够扮演的角色则十分微妙。
台湾商人李孟居在2019年被指控犯有间谍罪，遭中国当局拘捕；而实际上，他只是在深圳的公共场所拍了几张警察公开集结的照片。如今，他终于回到了家乡台湾。
一名身分不明男子駕車衝撞中國駐舊金山總領事館，被指高喊「中共在哪」，隨後遭到警方擊斃。中美共同譴責此案的同時，事件會否影響催生可能的拜習會？
有评论认为，戈尔巴乔夫在1986年后发动的“和平攻势”得到欧美社会的认同，相比较下当前习近平政权的军事扩张与领土野心更像是法西斯主义的大国复辟，而以自我缴械式的“反战声明”诉求和平像极了缘木求鱼。
时间已到10月，但是关于中共三中全会外界没有听到半点信息，这是颇不寻常的，以致许多人怀疑习近平是否会召开这次全会。
《华盛顿邮报》发表长篇社论详尽回顾中国当局从2019年底开始至今向中国人以及世界隐瞒新冠疫情真相的情况。社论认为，在一个必须有信任与透明才能挽救生命的紧要关头，中国当局却掩盖事实并撒谎，直到今天他们仍在这样做。
越美关系的升级是否会让河内在对中美的选择中事实上倒向美国，加入美国的反中阵营？政论家邓聿文认为，河内在强化对美关系的同时也会小心翼翼，避免触怒中国。
英國先前逮捕了一名涉嫌替中國從事間諜活動的英國議會研究員，並向中國總理李強提出抗議，但當事人透過律師發表聲明否認這些指控，說自己完全無辜。中國外交部也否認這項指控。
有评论认为，习近平统治无能，民心全失，外部压力空前，然而红二代红三代未能形成气候，明知习近平会毁了党，但又找不到足以挽狂澜于既倒的治乱世之枭雄，各自忧心忡忡，而又无所作为。
美国本周三表示希望延长《美中科技合作协定》，但只延长六个月，其间美方将寻求对协议内容进行修改，但不承诺更长期的延期。
美国共和党众议员贝肯说，联邦调查局告知他，他的电子邮件此前“被中共黑客袭击”，其个人信息和竞选信息被泄露。他还表示，他成为中共目标是因为他反对在新疆、西藏、香港的侵犯人权行为，“并且支持一个独立的台湾”。
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