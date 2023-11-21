中共的黑匣子：专家如何看李尚福与秦刚被免职

中共高层近期人事震荡不断：中国周二免去了李尚福的防长职务以及他和秦刚的国务委员职务。中国观察家们普遍认为，两人被免职不会削弱习近平的权力与权威，反而会让其他官员更怕失宠。有专家对DW表示，这反映了“习家军”内部的派系争斗。