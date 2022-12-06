中国共产党第二十次全国代表大会

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中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开
媒体和分析人士普遍认为，现任中共中央总书记习近平将在此次会议上谋求第三任期，恢复设立中国共产党中央委员会主席，终止实行多年的“废除干部领导职务终身制”，导致中国大陆政治接班秩序大幅改变而广受关注与猜测
12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。
台湾APEC领袖代表、台积电创办人张忠谋今天在记者会上表示，与习近平在峰会期间的互动是他自己的主意。台湾总统蔡英文则透过官员表示，对于张忠谋与习近平的互动表示尊重。另外，张忠谋今天也透露，未来会在美国设置最先进的3奈米芯片厂。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
中国国务院联防联控机制周六举行的记者会上，卫健委新闻发言人米锋强调“动态清零”总方针不动摇。严苛的防疫政策近期可能转向的期待就此落空。消息引起大批网民的热议和吐槽。
美中关系持续紧绷，专家认为，中共二十大发出的最新信号表明，北京的立场不太可能出现软化。
中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。
德国总理肖尔茨本周五将对中国进行为期一天的工作访问。访华前夕，德国朝野内外均提出肖尔茨应该向北京展示强硬态度，避免德国重蹈对俄政策的覆辙。在野党基民盟的党魁梅尔茨更是要求肖尔茨在北京与二十大闭幕式上提前退场的前中共总书记胡锦涛举行会面。
越共总书记阮富仲周一会见了中国国家主席习近平，是二十大后第一位访华的外国政要。他在会谈中表示，越南坚定奉行“一个中国”政策，不和台湾发展任何官方关系。此外，两人还说了什么？
習近平在二十大後隨即前往延安革命紀念地「朝聖」，要「在新的趕考之路上向歷史和人民交出新的優異答卷」。若從中共黨史以及習近平的言行檢視，他要交出怎樣的「新」答卷？德國之聲專訪政治專家唐志學請他分享觀點。
在中美关系紧张背景下，两国外长通话讨论了中美竞争关系和俄乌战争。据中方消息，布林肯称美方密切关注中共二十大和大会报告。王毅则表示，美方“美方如果真想了解中国，请认真研读二十大报告”，而不应该“戴着有色眼镜主观臆测”，并要求华盛顿停止对华遏制、打压。
从个人权力到国际政治，习近平带领新任常委访问延安，都有着重要的意义。
習近平在二十大後獨攬大權，但二十大前那場罕見的「四通橋」示威，其精神仍持續發酵。參與海報運動的中國留學生告訴德國之聲，「若『四通橋勇士』在明知風險的情況下，能在北京做這樣的事，他們自己又能做些什麼呢？」
美國國務卿布林肯26日再次表示，中國已拒絕過去幾十年的台海現狀，要加快奪取台灣的時程。與此同時，台灣外長吳釗燮也說，二十大後，預期中國會在外交跟軍事上加劇對台威脅。
二十大戲劇性的結局，令部分輿論深感錯愕，擔憂中國將走向一人獨裁的「新時代」。有歷史學者認為，習近平的強人統治，從毛澤東以來的中國歷史都有可鑑之處，甚至改革開放時期後的有序權力轉移，可能才是一段「反常」年代。
中國國家主席習近平獲得史無前例的第3任期，美國對此表示「留意」，並強調會維持溝通管道的暢通。外界不禁好奇，兩國領導人會否於11月二十國集團峰會上會面？
中共二十大结束,习近平如愿获得第三个任期。新一届的中央政治局常委会 也是清一色的“习家军”。美联社在北京街头随访市民，倾听他们对此的看法。
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