中国共产党第二十次全国代表大会

中共二十大： 習近平連任後的對台政策

中共二十大對未來的兩岸關係會有什麼影響？德國之聲訪問了兩位人在中國的學者，一位是在中國任教的台籍學者，一位是涉台事務研究的中國學者，請他們解讀中共20大之後，未來5年可能會出現的新對台政策。