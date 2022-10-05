中国共产党第二十次全国代表大会

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中国共产党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开
媒体和分析人士普遍认为，现任中共中央总书记习近平将在此次会议上谋求第三任期，恢复设立中国共产党中央委员会主席，终止实行多年的“废除干部领导职务终身制”，导致中国大陆政治接班秩序大幅改变而广受关注与猜测
美国研究中共精英政治的著名学者、加州大学圣地亚戈分校政治学教授史宗翰撰文指出，无论习近平是否会对“七上八下”的规则进行修改，二十大后党内精英层对习近平的依赖性都会增加，新形成的政治平衡将决定未来几年中国政治决策的模式。
新疆週二宣布暫停所有離疆客運列車，烏魯木齊所有人員暫不離烏，嚴防疫情外溢，「為黨的二十大勝利召開營造良好環境」。新疆歷時數月封控，民怨四起，防疫為何仍不見效？官方承認多項防控短版。
中國著名維權律師余文生刑滿獲釋逾半年後，接受德國之聲訪問，他首度細述過去4年在中國監獄裡的經歷。他說，在中國持續打壓下，二十大後中國維權律師的前景並不樂觀，國際社會的支持至關重要。
中共二十大召开的日期越来越近，无论是针对金融市场，还是针对维权异议上访人士，强势维稳措施已经全面展开。包括执行维稳政策的公安系统本身，同时也是被维稳的对象。
中国共产党第二十次全国代表大会即将于10月16日在北京召开。无论是召开之前，坊间有关习近平可能被软禁的猜测，还是公众对大会结束后中国终于可以放松防疫政策，让人民的生活重回正轨的希望。所有的这些都多少证明了一个事实：中国最高层的政策思路和动向好似黑箱，只能让人臆测。
9月25日，中国宣布中共二十大代表选举工作已“顺利完成”，并公布了2296名出席二十大的代表名单。中共总书记习近平预计将在二十大后连任。但数日来，有关习近平被软禁的传言在推特上登上热搜，引起西方媒体关注。
中国国台办发言人马晓光周三表示，“和平统一、一国两制”是实现国家统一的最佳方式，并称两岸统一后，台湾可以实行不同于“祖国大陆”的社会制度。不过台湾方面再批此种说法为“一厢情愿、罔顾事实”。
各界預期習近平在下個月的二十大後將續任中共領導人，德國之聲訪問兩名長期研究中國政治的學者，請他們剖析習近平如何透過過去十年，為自己史前無例的第三任期鋪路。
北京化工大学9月6日才刚爆发校园聚集感染。本周五（9月9日），同样位于北京的中国传媒大学又传出发现新冠阳性病例，该校紧急宣布实行封闭管理，将485名有接触疑虑的学生集中隔离。
中國最近每天都測得上千例新冠本土病例，隨著長假期和中共黨代表大會臨近，官方再收緊防控措施，以期在未來一個多月壓制大規模本土疫情。
習近平可望在二十大取得史無前例的第三任期，繼續大權在握。儘管如此，派系競爭、對習的不滿似乎正在幕後醞釀。為鞏固權力，習會否打破「七上八下」潛規則？誰將「入局入常」？
中共二十大對未來的兩岸關係會有什麼影響？德國之聲訪問了兩位人在中國的學者，一位是在中國任教的台籍學者，一位是涉台事務研究的中國學者，請他們解讀中共20大之後，未來5年可能會出現的新對台政策。
北京再爆發校園群聚感染，週二（9月6日）新增14宗本土確診病例，大多與北京化工大學昌平校區有關 ，這也讓中共20大前首都防疫壓力大增。
新華社社長傅華日前撰文提出「一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野」等「三個一分鐘」論調，強調新華社必須讓習思想成為「時代最強音」、「打贏輿論鬥爭每一場戰役」。有專家指，官媒高調擁習是在二十大前釋放信號。
中國正面臨新一波疫情考驗，多達33個城市實施部分或全部封控，影響超過6500萬人。疫情最嚴峻的成都已經宣布延長封控3天，深圳則展開分級封控。外界關注，本輪疫情會波及即將到來的二十大嗎？
中国官方9月4日披露消息：全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问，并在俄罗斯出席东方经济论坛。栗战书被看作中国政界第三号人物，将是俄乌战争以来访俄的中国最高级别官员。
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