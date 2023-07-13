中国共产党第二十次全国代表大会

延續「四通橋」精神 海外中國人發起反習行動

習近平在二十大後獨攬大權，但二十大前那場罕見的「四通橋」示威，其精神仍持續發酵。參與海報運動的中國留學生告訴德國之聲，「若『四通橋勇士』在明知風險的情況下，能在北京做這樣的事，他們自己又能做些什麼呢？」