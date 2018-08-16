中国公民遭绑架 FBI加价万元悬赏

(德国之声中文网) 美国联邦调查局(FBI)20日发出声明，希望大众协助寻找一名中国籍男子，还提出以2.5万美金回馈提供破案线索的人。

周一(20日)，FBI 公布了其中一位疑犯的画像。FBI认为这个叫做David的男人与被害人熟识。根据廖家聘用的律师所说，他也曾经参与廖的商业性会议。

被害人叫做廖若晨，现年28岁，在南加州科斯塔梅萨负责奢侈车如保时捷、宾利等的销售。

7月16日，他刚谈完几个生意，就被三名男子拉进Toyota的厢型车。

三名嫌犯的坐车分别是Toyota的厢型车与路虎。

FBI洛杉矶办公室表示，绑架地点在加州圣盖保市的一个购物中心，位于洛杉矶市区的东方16公里。

至于绑匪的动机，很有可能跟商业纠纷有关，因为廖姓男子做生意的对象通常「名声不是很好」。

「不排除他们发生了什么商业上的纠纷。」洛杉矶办公室的发言人艾蜜莉亚 (Laura Eimiller)说。

绑匪曾经联系廖姓男子住在中国的家属，要求200万赎金，但交易并未达成。之后，至今一个月，绑匪就没有再联系过家属。

「我们希望他还活着。我们现在是用他还活着的心情，来过我们的生活。」家属这么说。

家属现在开出15万美金寻找廖的下落。

罗法/夏立民 (美联社)