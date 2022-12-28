中国公民记者方斌传获释 消息人士：人在武汉

（德国之声中文网）因在2020年初纪录武汉封城情况而被中国警方逮捕的中国公民记者方斌，在被关押逾3年後，上周突然传出将在4月30日获释。熟知详情的消息人士周一（5月1日）告诉DW，方斌已於周一上午7时回到武汉，目前住在他姊姊家。

消息人士1日向DW证实，方斌30日确实先被送至北京，但他儿子因为难而未答应让他待下，所以在与方斌吃顿饭并为他买了几套衣服後，当天买了回武汉的车票。该人士说：「方斌目前仍受到警方与社区居委会的严密监控。」

此前，方斌家属在4月30日回应DW询问方斌下落时称，未获知方斌是否确实获释的消息，而消息人士也说，家属叫关心方斌的人，自行向看守所询问方斌的状况。目前方斌仍未正式向外界发声，DW也无法单方面完全证实消息的真实性。

原在武汉贩卖传统服饰的方斌，在2020年初武汉爆发大规模新冠疫情而封城後，用视频记录了当时武汉内部的一些情况，并将相关视频上传至YouTube。此外，他也在推特上发布视频，展示写着「全民抵抗，还政於民」的布条。不久後，他在同年2月9日遭武汉警方逮捕，社媒上的帐号也停止更新。

由於方斌家属在他被捕後，都未与外界分享他的案件细节，所以直到2021年3月，才有消息传出他被中国当局以「寻衅滋事」判刑3年。然而，由於他的家属始终未取得正式的判决文书，所以各界都无法确认他究竟是被当局以什麽样的罪名判刑入狱。

消息人士告诉DW：「今年2月，方斌的一个邻居表示，他姐夫说方斌今年会获释，但具体日期不确定。到了2月底，又有消息称可能是4月30日会获释。但我们都担心是不是有关单位故意释放这样的消息，所以便继续为方斌发声。直到数日後，他的亲属再度出面表示，方斌4月30日将获释。」

长期关注中国人权议题的旅英维权人士王剑虹在接受DW访问时指出，方斌的家属在他被捕後，因当局的压力而不敢发声，导致外界对他的情况「几乎一无所知」。她说：「据我了解，方斌妻子已被重判，在狱中服刑，所以他们是夫妻双双作为良心犯入狱。我们连方斌关押在哪丶以什麽罪名丶有无起诉跟如何宣判，这些环节我们一概不知。我们要追问：这几年方斌遭遇了什麽？」

了解方斌情况的消息人士也补充，关注方斌消息的部分武汉民众，近日也遭到警方施压，但他们也都对於方斌在狱中的情况，包含他的身心状况有诸多疑问。她说：「作为武汉人，我们希望方斌出来後，能了解他在被关押期间，是否承受很大的身心摧残。酷刑可能留下永久的伤害，我们希望他能恢复身体，并慢慢与他接触。」

事实上，方斌并非唯一一位在2020年武汉封城期间因报导当地情况而被中国警方逮捕并关押或判刑的公民记者。中国公民记者陈秋实丶张展与李泽华都在上传武汉当地相关视频至社交媒体後，陆续被捕或强迫失踪。其中，陈秋实在2020年2月被警察从武汉带走後，传出被中国当局送回位於青岛的父母家进行法律监管。直到2021年9月底，陈秋实才突然在社交媒体上重新现身，但他并未具体向外界说明自己在消失期间所经历的事。

中国公民记者张展在2020年4月遭中国警方在武汉逮捕後，在2020年12月底被法院以「寻衅滋事」判刑4年。由於她在狱中曾长期绝食抗议，导致她一度体重降至不到40公斤，传出严重营养不良，甚至恐危及性命的情况。虽然後来她在狱中的健康状况有所好转，但外界仍十分担忧。

王剑虹告诉DW，方斌在疫情初期武汉封城时，「敢於站出来呼吁『全民反抗，换政於民』」，将来这段历史，跟「武汉的方斌丶上海的季孝龙丶北京的彭立发，还有张展丶陈秋实」等名字，都会被记下来。她说：「中国当局必须让方斌真正恢复人身自由。」

武汉的消息人士则感叹道，原本他们认为中国仍有一些空间让公民为被捕的良心犯呐喊，但在著名维权人士许志永与丁家喜本月稍早因参与「厦门聚会案」遭法院重判超过10年刑期後，她认为中国人能做的，只有为方斌丶张展等被捕的公民记者「祈祷」。

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