 中国公民瓜达尔遇袭 巴军方打死两名武装分子 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2023

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中国公民瓜达尔遇袭 巴军方打死两名武装分子

中国在瓜达尔修建深水港。该地区局势不稳定。巴基斯坦政府派出约15000名安全力量，保护在那里的数千名中国人。周日，分离武装分子袭击了载有中国人的车辆。

Pakistan | Hafen in Gwadar

（资料图片）瓜达尔港，2021年

（德国之声中文网）巴基斯坦俾路支地区局势一直不稳定。周日（8约13日），安全力量与武装分子交火。

冲突发生在港口城市瓜达尔。巴基斯坦安全力量一名发言人向德新社表示，武装分离分子在一座法院建筑前袭击了一辆载有中国公民的汽车，之后与安全力量发生冲突。先是发生爆炸，随后武装分子向保护车队的安全力量开火。

巴安全力量发言人称，至少有两名"恐怖分子"在交火中被打死。载有中国人的汽车被送往安全地点。分离组织俾路支解放军（BLA）声称对袭击负责，并称至少四名中国人和九名巴基斯坦安全力量被打死。

俾路支省政府信息部官员则否认有四名中国人被打死的说法。这名官员向德新社表示，中国公民没有伤亡。

中国驻卡拉奇总领馆稍后发布消息称，瓜达尔港中方项目车队从瓜达尔机场返回港区途中遭遇路边炸弹袭击和枪击。未造成中国公民伤亡。“强烈谴责这一恐怖主义行径，已要求巴方严惩凶手，并采取切实有效措施，确保中国公民、机构和项目安全。”

瓜达尔位于巴基斯坦西部南部，距离伊朗边境不远。中国在那里修建一座深水港，作为在巴基斯坦数十亿美元投资的一部分。分离分子主要对抗的是控制俾路支省的强大军方，并要求这一巴基斯坦面积最大、原材料丰富的省份独立。分离武装对中国公民及其基础设施的袭击，则是报复中国与巴基斯坦国家及军方的伙伴关系。

目前，巴基斯坦部署约15000名安全力量保护在该地区的数千名中国人

巴基斯坦：本土产品不敌“中国制造”

（德新社）

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