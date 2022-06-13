中国公布5月经济数据：“呈现恢复势头”

（德国之声中文网）中国官方在周三（6月15日）公布了5月份的经济数据：“5月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月份为下降2.9%。”另外，5月份中国服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1.0个百分点；社会消费品零售额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点。同时，5月货物进出口总额同比增长9.6%，增速比上月加快9.5个百分点。

“总的来看，5月份我国经济逐步克服疫情不利影响”，中国国家统计局在其官网上这样写道，“面对复杂严峻的国际环境和国内疫情带来的严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力稳定宏观经济大盘，国内疫情防控形势总体向好，生产需求逐步恢复，就业物价总体稳定，主要指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。“

这次中国国家统计局公布的数据显示，城镇调查失业率也有所下降。但路透社报导指出，目前在中国就业仍是一个大问题，基于调查的失业率从4月份的6.1%下降到5.9%，仍然高于中国政府2022年低于5.5%的目标。特别是，31个主要城市的调查失业率回升至6.9%，为历史最高。

《华尔街日报》指出，尽管中国经济数据较之前有所修复，但仍相当疲弱。路透社的报导说，目前严格的防疫政策仍在持续拖累经济。

观看视频 02:40 “清零”政策对于中国经济意味着什么？

ING银行大中华区首席经济学家彭蔼娆（Iris Pang）表示：5月的数据透露出经济复苏的迹象，“但只是一个缓慢的复苏”。她说，中国政府可能会通过提供更多的财政刺激措施来应对这种经济疲软。

“我们不应对消费过于乐观，因为复苏相当缓慢。受新冠疫情反复影响，收入增长放缓，对未来预期持谨慎态度”，中原银行首席经济学家王军说，他表示，应该不会出现人们所预期的报复性消费。“经济距离正常运行还有一段距离”。

中国国务院总理李克强在5月召开了规模超过十万人的“稳经济大盘”会议，强调要在疫情防控的同时推动经济社会发展。中国政府近来也宣布了广泛的经济扶持措施。不过，路透社援引分析人士指出，如果不放弃追求“清零”的防疫措施，中国官方提出的今年GDP增长5.5%左右的目标恐难实现。

（路透社等）

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