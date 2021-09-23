中国公布美国干预香港清单 列“五大罪状”

（德国之声中文网）中国外交部周五在其网站上公布了中英文版本的“美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单”。

中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上声明称，该份清单“系统梳理了2019年修例风波以来，美方干预香港事务、插手中国内政的种种劣迹，包括炮制涉港法案，悍然实施制裁，污蔑诋毁特区事务，包庇支持反中乱港分子，多边串联施压等”。他还强调，“香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。制定和实施香港国安法，完善了香港的法制，恢复了香港的安全和稳定，保护了香港居民的正当合法权益，推动香港迎来由乱转治的新局面”。

该份清单共列出美国干涉香港事务的五大项“罪状”，分别为“炮制涉港法案，抹黑中方对港政策，插手香港内部事务，大肆干涉中国内政”；“悍然实施制裁，妄图阻挠香港国安法和中国全国人大有关决定在香港顺利实施”；“污蔑诋毁特区事务，妄议香港警方执法行动，破坏香港繁荣稳定”；“包庇支持反中乱港分子，为其兜售‘港独’主张、散播政治谎言提供平台，是非不分、颠倒黑白为违法分子说项“；“多边串联施压，纠集盟友联手干涉香港事务，通过发表联合声明等方式对香港事务说三道四、指手画脚”。

每个大项下又详细列举了多个细项，包括2020年时任美国总统特朗普签署了《香港自治法案》，以及特朗普在任内下令取消香港特区在美国法律下的特殊待遇，以惩罚中国的“镇压“行动。中国还批评拜登在今年6月21日“以新闻自由为借口，诬称《苹果日报》停刊‘对媒体自由来说是悲伤的一天’，标志着‘北京正在加强镇压力度’“。





《苹果日报》是由香港报业大亨黎智英所创办。今年6月17日，香港警方出动500名警力搜查《苹果日报》总部并逮捕集团创办人黎智英，冻结其主要资产和银行户口。香港当局声称，《苹果日报》的多篇报道有违反香港国安法之嫌。

中国国务院港澳办发言人周五对该份清单表示“坚决支持”。该名发言人指出：“透过这些确凿证据，人们更可以认清美国在民主、自由、人权、法治问题上奉行的虚伪‘双标’、执迷于当教师爷颐指气使的霸权本质和企图通过搞乱香港来遏制中国发展的险恶用心。” 他还强调，任何外部干预都不可能动摇中国政府全面准确贯彻“一国两制”方针的坚定决心。

蓬佩奥、布林肯皆被点名

批评者认为，北京政府出台的香港国安法被用以扼杀言论自由，同时侵蚀《基本法》中所保障的其他基本自由。中国当局及香港政府皆否认这样的指控，强调国安法旨在使2019年爆发数月民主抗议活动甚至一度演变为暴力示威的香港恢复秩序。

中国还在“美国干预香港事务清单”上点名批评白宫发言人佩洛西、时任国务卿蓬佩奥及其继任者布林肯等人。中国外交部并未解释为何在这个时间点发布清单，以及是否会对清单上提及的人名实施惩罚性措施。

根据中国今年6月通过的《反外国制裁法》，参与制定或实施针对中国公民或实体的歧视性措施的人士，可能被列入反制裁名单，根据情况可能禁止其入境中国或驱逐出境、查封或冻结在中国境内的资产等。

拜登上月宣布为在美国的香港居民提供“临时避风港”，允许他们延长在美国的居留时间。这项“临时避风港”政策是对北京打压香港自治做出的回应。

“反送中”两周年大事记 规模超过“雨伞运动” 之前就有数万人参与的反对修订《逃犯条例》活动，经历了2019年6月4日规模格外盛大的纪念六四事件三十周年之后，于当年的6月9日那一天，规模超过了香港的“雨伞运动”。民阵方面表示，那个周日的游行规模超过了2003年的七一50万人大游行，有103万人参加游行。警方则表示，高峰期的参加人数为24万人。香港警方当天表示，游行期间拘捕了7人，分别涉及普通袭击、刑事毁坏、袭警等罪名。香港政府官员此前表示无意收回草案，并强调草案只包括严重罪案，不会影响集会、新闻、言论自由。

“反送中”两周年大事记 “五大诉求”的基础 2019年6月12日，不顾之前大规模抗议的反对声音，香港立法会按计划二读《逃犯条例》。会议前约三小时，大批反对修例的民众就占据附近马路，迫使立法会主席梁君彦在早上10点52分宣布延后原定于11点举行的二读会议。在特区政府总部以及立法会前的示威区，大批示威者与警方发生冲突，警方一度后退，随后释放催泪弹逼退示威者。过程中，有示威者出现身体不适，也有警员受伤。从这时开始，示威者集中对警方发出过度执法的指责。而这也奠定了之后“五大诉求”的基础。

“反送中”两周年大事记 一宗在台湾发生的杀人案 2019年二三月的春季，中港二十多年来谈不拢的引渡安排，却因为一宗在台湾发生的陈同佳杀人案忽然破局。香港政府当时提出修订两条有关引渡的法律--《逃犯条例》及《刑事事宜相互法律协助条例》。最具争议之处是，把移交逃犯的涵盖范围开放至中国内地、台湾和澳门。在新机制下，行政、立法和司法三权之中，立法机关的审查权力将被删去。 特首不再需要立法会同意，就可以启动拘捕和引渡程序，然后交由法庭审批是否移交疑犯。这个决定，掀开了香港回归中国以来，最声势浩大的一场社会运动的序幕。

“反送中”两周年大事记 元朗袭击 2019年的7月，反送中运动开始愈发激进，并扩散至其它地区。不再集中于之前的维多利亚公园至金钟或中环地区。7月21日在香港示威民众继续举行大规模游行的同时，多名身穿白衫的人士在预谋下，手持武器在鸡地及港铁元朗站无差别袭击路人和列车乘客，导致多人流血受重伤。有女性指遭到非礼，也有救护队员表示急救时遭到白衣人袭击。警方在事后称，部分白衣人有黑社会背景。香港官方虽然谴责这一暴力事件，但拒绝将此袭击归类为暴动。尤其香港警方在其中扮演的角色受到质疑，有包庇施暴者之嫌。元朗袭击事件发生前，中联办官员李蓟贻要求元朗乡绅驱赶示威者。建制派议员何君尧被拍到曾与白衣人握手，还向白衣人竖起大拇指，对他们说，"你哋系我英雄"（你们是我的英雄）。

“反送中”两周年大事记 机场成“战场” 元朗事件激生了许多反送中示威者的报复心理，付诸暴力示威的决心也越来越大。经历了一系列警民暴力冲突的反送中运动，于8月初以“万人接机”的旗号进入香港机场。示威者在抵港大堂展示标语，并向游客散发宣传品。活动开始网民发起者强调“不冲击，不破坏，不入禁区”，由于活动没有向警方申请不反对通知书。机管局实施应对管制措施。几日后这场活动变为瘫痪香港机场的活动。大批示威者聚集在机场阻挡旅客入内，导致大量航班登记服务被迫暂停，离港航班取消。示威者向受阻旅客表示，瘫痪机场的目的是向政府施压。

“反送中”两周年大事记 警察版的“元朗袭击事件”？ 8月31日，反送中运动迎来又一波周末的抗议高潮。同时有部分香港港铁的乘客和市民向示威者表示反对意见，并发生肢体冲突。之后多名特警冲入太子站驶往中环的月台和列车，用胡椒喷雾和警棒袭击车厢内乘客。警方表示只是使用“适当武力”制服示威者，但批评声音指出警方的做法为“无差别袭击”，是警察版的“元朗袭击事件”。

“反送中”两周年大事记 正式撤回 于事无补 2019年9月4日，香港特首林郑月娥发表电视讲话：“宣布正式撤回逃犯修订条列草案，“以完全释除市民的疑虑”。这位香港特首还表示：这两个多月发生的事，令每一个香港人都感到震惊和伤心，亦令大家对香港感到焦虑和痛心，大家都希望可以尽快走出目前的困局。她作为行政长官，有责任尽一切努力，在种种局限下寻找社会向前行的机会。同时她表示将全力支持监警会的工作，政府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。但对与坚持“五大诉求 缺一不可”的示威民众来说，这位女特首的让步仍然不够。

“反送中”两周年大事记 港警向示威者开第一枪 直到2019年的10月1日中国国庆日，香港的“反送中”抗争已经持续大约半年，不但让香港陷入主权移交以来的最严重政治危机，也对北京政权构成挑战。中国政府希望在10月1日中共庆祝建政70周年纪念日到来之前，结束香港的混乱局面。在比邻香港的深圳大规模集结安全力量被视为北京释放出的强硬信号：不排除武力介入香港，“止暴制乱”。同日，警方首次用实弹击伤示威者。令这场警民冲突不仅无法缓和，而且还将升级。

“反送中”两周年大事记 “战场”进校园 反送中元年的11月，随着"罢工、罢市、罢课"的"三罢"持续，示威者与警方的"战线"已扩展到大学校园。其中香港中文大学的情况最为严重。 根据多家港媒报导，11月12日期间，香港警方称有示威者在通往吐露港的天桥上用杂物堵路，并说到场后又被示威者以砖头与汽油弹攻击。警方随即进入中大校园抓人，并在与学生对峙的过程中，数度施放催泪弹，示威学生则以汽油弹与砖头还击。在这一大环境下，香港多所大学决定提前结束学期停课，取消本学期余下课程。

“反送中”两周年大事记 新冠画上的休止符 2019年年底至2020年年初，首先从中国大陆城市武汉大规模爆发的新冠病毒，给香港的这场声势浩大的社会运动画上了一个休止符。政府以抗疫为由，相继禁止了一系列示威活动。示威爆发整整一年后，比当年《送中条例》更加严格，对香港影响更为深远的《港区国安法》正式实施。反送中运动中包括黄之锋、周庭、林朗彦、黎智英等人在内的领袖人物也相继多刑叠加被判入狱。2021年1月27日，中共中央总书记习近平在听取香港行政长官林郑月娥工作汇报时，提出「爱国者治港」是一国两制的根本原则。同时香港人争取港区自治，实现真普选的努力仍在继续。



拜习会“不可触碰的议题”

香港《南华早报》引述北京消息人士指出，中国外交部“前所未有”的举措是中方发出的强烈信号，若习近平与拜登未来会面，香港议题必须被全面排除在议程之外。报道指出，在美国总统拜登及中国领导人习近平9月10日时隔7月再次通话的90分钟内，完全没有提及香港议题。

该名消息人士还表示，中国外交部的声明也可能是一种对台湾的警告。台湾总统蔡英文曾称台湾“已经是独立国家”，激怒了将台湾视为“不可分割的领土的一部分”的北京。

全国港澳研究会副会长、政治分析家刘兆佳对《南华早报》表示，中国此举显示出北京“在香港事务上不再对美国抱有幻想”。“中国不仅将以坚定的态度和行动回应美国的挑衅，而将更有力地针对美国在香港的影响力和代理人。”

（路透社、南华早报）

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