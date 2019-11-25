中国公布王立强受审视频 特工身份扑朔迷离

(德国之声中文网) 中国官媒《环球网》11月27日晚上公布一段视频，宣称是王立强因涉嫌诈骗在中国受审的法庭画面。环球网公布的影片长达2分34秒，据称是2016年拍摄的。画面中的「王立强」应法官要求自述出生地、教育程度等。被告在影片中承认自己诈骗二十万元人民币，并说「本人法律意识淡薄，所以造成今天这种结果，恳请贵法院从轻处罚。」

视频公布后旋即引起广泛讨论。由于视频拍摄不清，被告的正脸画面又只出现短短几秒，各家媒体都无法验证其真实性。

澳洲著名媒体如《悉尼先驱晨报》等在11月22日刊登的报导揭露，自称曾供职于中国创新投资有限公司（CIIL）前特工王立强（音译，Wang "William" Liqiang）向澳大利亚安全情报组织（ASIO）承认涉入对台湾和香港的情报工作，直指中国创新投资有限公司的老板「向心」是核心人物。王立强向澳洲媒体透露，中国创新投资隶属于中国人民解放军总参谋部，并称该公司挹注资金到台湾媒体让中国控制。

中国创新公司主席被调查

11月28日，台湾媒体中央社报导，台北地方检察署侦办中国创新投资公司主席向心夫妇涉嫌违反国安法案件，查出2人在台北市信义区购置2户房产，正在接洽购置林口房产。此前，向心夫妇在21日以观光名义入境台湾，原打算24日离开，但当晚遭到台湾移民署留置并以涉嫌违反国安法移送法办。办案人员表示目前仍在调查向心夫妇的购屋资金来源与流动方式。

中国创新投资周一（11月25日）在其网站发布消息，表示公司收到执行董事向心及替任董事龚青通知，在台北桃园机场离境时，收到台湾法务部调查局桃园市调查处发出通知书，要求就新闻报道事宜配合调查。但该公司在声明中澄清向先生及公司从未参与过任何情报或特务活动，王立强也从未成为该集团的员工。

叛逃特工还是诈骗老手?

在澳洲媒体《悉尼先驱晨报》、澳洲9号台《60分钟》、《時代報》(The Age)等媒体联合披露王立强的自白之后，对于王立强到底是不是中国特工、以及他所陈述的是不是事实，引发国际上的热烈讨论。

自称中国特工的王立强寻求澳洲政府的政治庇护

中国官媒新华社在23日报导，中国上海市公安局静安分局指出王立强乃涉案在逃人员，其持有的中华人民共和国护照与香港永久居民身分证均是伪造证件。

情报战新形态？

然而，11月25日，参与联合采访计划、甚至与王立强本人见过面的《時代報》的记者Alex Joske进一步披露，王立强声称他获得中国警方核发前往澳大利亚的签证，而该证件上没有王立强的犯罪纪录。照理说，他犯案的当事国应在核发证件上标注他的犯罪前科，然而这个在2019年2月核发的文件上，并无他有任何犯罪纪录的标注。另外，中国政府宣称王立强在2016年犯下诈欺罪而处于假释状态，行动也被限制在中国的乡村地区，然而王立强护照上盖有戳记，也与中国政府的说法不符。记者更进一步质疑，中国的生物晶片技术先进，王立强如何伪造假的身份证件并且成功出境，也仍然有诸多疑点。

前台湾军情局副局长翁衍庆接受台湾媒体采访时，对王立强自称的间谍身份提出质疑。他认为王所叙述的工作形态涉及多个国家，不符合情报工作的惯例，另外因为王年纪轻，也没有军阶，照理不会被分派太重要的情报工作。然而另一方面，台湾一名资深军事记者吴明杰在出席台湾公共电视的谈话性节目时表示，他认为王立强的供词显示出中国正在发展新型态的情报战，用非正规的编制发展外围组织，而王立强因为属于比较外围的组织，没有办法接触到太核心的工作内容，所以才会试图透过媒体曝光，提升澳洲批准政治庇护申请的可能性。