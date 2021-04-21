中国公布《反间谍安全防范工作规定》

（德国之声中文网）本周一(4月26日)，中国国家安全部公布了《反间谍安全防范工作规定》（简称：《规定》），给各个单位制定反间谍防范级别提供了法律框架。并明确了国家安全机关按照管理权限对反间谍安全防范工作负有业务指导和督促检查责任。《规定》从公布之日起施行。

此次公布的《反间谍安全防范工作规定》是《中华人民共和国反间谍法》在执行层面上的内容补充。后者于2014年11月在第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过。中国国家主席习近平当时签署第16号主席令予以公布。当时《反间谍法》的施行，意味着1993年通过的《中华人民共和国国家安全法》被予以废止。

定义“重点责任单位”

新公布的《反间谍安全防范工作规定》从责任、阿桑奇：拜登政府不放过 24组织声援指导、检查和法律责任几个方面对中国各大机关、团体、企业事业组织和其他社会组织落实反间谍安全防范责任制定了明确的框架。规定上述单位“应当对本单位的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本单位的人员防范、制止间谍行为和其他危害国家安全的行为。”

《规定》在第九条定义了反间谍安全防范工作的“重点责任单位”，明确指出应“做好本单位出国（境）团组、人员和长期驻外人员的反间谍安全防范行前教育、境外管理和回国（境）访谈工作”。属于应该执行上述规定的单位，包括中国的各类科研机构。

鼓励举报 保安全

同时，新《规定》还指出公民、组织可以通过国家安全机关专门设立的举报受理电话、网络举报受理平台或者国家安全机关公布的其他举报方式，举报间谍行为和其他危害国家安全的行为，以及各类反间谍安全防范问题线索。因举报间谍行为或者其他危害国家安全行为，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，可以向国家安全机关请求予以保护。中国的国家安全机关应当会同有关部门依法采取保护措施。

在执行反间谍安全防范检查时，新规允许中国国家安全机关通过查验电子通信工具、器材等设备、设施，对机关、团体、企业事业组织和其他社会组织的反间谍安全防范工作进行检查。此外，国家安全机关还可以对使用专用设备，对有关部位、场所、链路、网络进行技术检测。对有关设备设施、网络、系统进行远程技术检测。

在问责机制中，新规定建议对未执行间谍安全防范的领导人员和直接责任人员“依规依纪依法予以处理”，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



在美国的“中国间谍”

在包括美国、加拿大、澳大利亚等西方国家和中国的关系因华为、新疆和香港等问题不断陷入紧张的背景下，《反间谍安全防范工作规定》凸显了中国对相关领域潜在威胁的重视。近年来，不断有华人或与中国有关系的人在美国因涉嫌为中国从事间谍活动被捕，包括中国女间谍“方芳”（英文名Christine Fang）以及因被控窃取及走私医学样品而被一度逮捕的中国籍哈佛学者郑灶松。美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）2020年9月在接受《纽约邮报》（New York Post）采访时表示，纽约的中国领事馆正被中共用作在美国从事间谍活动的主要中心，"他们在从事一些活动，已经越过了正常外交活动的界线，更类似于间谍所做的事情"。

美国也有非常严格的反间谍法(Espionage Act)。美国国家安全局前雇员斯诺登就是被控违反《间谍法》及盗窃政府财产。另外，美国还根据间谍法对维基解密创始人阿桑奇提出17项指控。如果定罪，阿桑奇可能面临长达175年监禁。美国不承认阿桑奇是记者，因此说指控无关新闻自由。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。