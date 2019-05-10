中国公布反击措施 特朗普:北京别做梦 反制会更惨

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日在推特对中国放话，不要指望靠别人扳倒他。他说:「中国以为沉睡的拜登或是其他人会在2020当选是作梦。他们想剥削美国。」

特朗普也再次强调:「我们就是要这样对中国。」他表示是中国破坏协议，要求重新谈判。也说美国从中国关税中获得数十亿的收入。不过美国总统的首席经济顾问库德洛接受电视采访时承认，虽然中国会承受大部分经济损失，但美国消费者也会因此受害。他强调:「双方都要承担结果。」

“报复只会让一切更糟糕”

美国时间周一（5月13日）上午，特朗普再次连发4条关于关税问题的推特，警告中国不要采取反制措施：

“美国消费者没有理由为对中国的关税买单，这些关税今天开始生效。最近已经证实：这些关税只有4%由美国承担，另外21%由中国，因为中国对产品进行了如此大幅度的补贴。”

“此外，如果这些产品来自一个不征收关税的国家或者美国内部（这当然是最好的点子），这些费用就可以全部得到避免。这就是零关税。很多被征税的公司就会离开中国前往越南等其他亚洲国家。这也是中国特别想要达成协议的原因！”

“那时中国就没有了做生意的伙伴。这对中国而言非常糟糕，对美国而言非常好！但中国已经占了美国很多年的便宜，他们已经遥遥领先（我们那些总统没有尽职）。因此中国不应该报复，这样只会让一切更糟糕。”

“我坦诚地对习近平主席以及我的很多中国朋友说，如果你们不达成协议，中国会受到非常大的伤害，因为很多企业会被迫离开中国前往其他国家。在中国采购会变得过于昂贵。你们本来有一个很好的协议，几乎要达成了，结果你们反悔了！”

北京宣布反制措施

周一晚些时候，中方宣布，于6月1日起对原产美国部分进口商品提高关税。

国务院关税税则委员会公告称，自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍继续加征5%关税。

由于美国对华出口总量远小于中国对美出口量，北京无法实施等量报复。2018年美国对华出口商品总额为1200亿美元。而中国对美国的出口总额为5390亿美元。

库德洛周日(5月12日)就表示，美国增加关税后，等着中国启动报复措施。他表示，特朗普全面提高中国进口商品关税的计画可能需要几个月的时间才能生效。他表示:「可能要几个月、三个月。我不确定。还要一些时间，不过总统会做出最终决定。」

上周五美国官员指责北京收回前几轮谈判中的承诺后，美国将价值2000亿美元中国进口商品的关税从10％提高到25％。虽然特朗普一再强调中方支付大量关税，并将财富转移到美国，但库德洛揭露，中国没有支付关税。虽然有些比较大的零售商有能力跟中国供应商议价，让他们把价格压低以平衡关税的增加，但是大部分的关税都转由美国进口商吸收了。再者，目前为止的学术研究都认为，是美国的厂商和消费者在蒙受特朗普提高关税的损失。

中国鸽派要求政府调整对美政策

上周五华盛顿的谈判没有达成协议就结束，但双方都表示未来还会继续谈。库德洛表示目前没有安排，但中国官员已邀请美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦访问北京。库德洛也表示，特朗普和中国国家主席习近平可能在6月底的日本G20国际会议上举行会谈。

根据《南华早报》12日报导，中美贸易谈判破局前，中共内部的鸽派人物要求政府重新审视对美的总体战略。包括政府退休官员、知名智囊人物到有影响力的红二代等精英阶层都表示必须调整对美政策。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。 作者: 苗子, 文山



夏立民/王凡/罗法 (综合报导)