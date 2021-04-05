 中国公布中外合作高等教育项目停办名单  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.08.2021

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中国公布中外合作高等教育项目停办名单 

中国教育部公布公布了将停办的中外合作高等教育项目，今年有280多个合作办学项目“寿终正寝”。

Universitäts-Absolventen in Hangzhou, China

（德国之声中文网）8月14日，中国教育部中外合作办学监管工作信息平台，公布已批准终止办学的本科及以上层次中外合作办学机构及项目名单，共涉及中外合作办学机构及项目286个。 

伦敦城市大学、纽约大学等知名学府与中方合作办学项目亦榜上有名。停办项目的专业涉及工程、经济、语言、艺术社会科学等门类。其中包括哈尔滨理工大学与伦敦城市大学合办的信息工程专业、自动化专业等本科教育项目；华东理工大学与香港理工大学合办的中国社会服务管理硕士教育项目等等， 

今年7月底，中国政府出手整顿教培行业，严禁教培机构“资本化”运作，并规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这一举措引起资本市场巨大震动。 

尽管时间上不免让人产生联想，但《南华早报》援引业内人士称，清理、停办高等教育项目属于中国教育部门每年的例行程序。北京新学说文化传媒有限公司的吴越对该报表示，每年主管部门都会终止一些达不到要求的项目，批准一些新的项目，当局对这一领域已经监督了一段时间。 

Universität Peking

北大等知名学府的合作项目也会被叫停

2004年以来，中国把本国与外国高校的合作办学项目纳入规范和监管，包括审核课程内容、办学方须承诺不会出现不符合社会公共利益、历史和文化传统的内容，以及承诺配当地的教育发展目标。 

教育部定期发布新批准和终止的中外合作教育项目和学校名单。被终止的项目有的被认为不具备竞争力，有的则是培养方向不符合中国的技术需求，还有一些被当局认定未能达到一定的质量要求。例如2018年被终止的项目中，包括北京大学与香港大学合办的一个牙科医学硕士项目。 

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