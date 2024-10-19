中国公布两用物项出口管制条例

中国国务院总理李强日前签署国务院令，公布两用（既有民事用途又有军事用途）物项出口管制条例。本周美国宣布对两家中国公司和一家俄罗斯公司实施制裁。

（德国之声中文网）中国官媒新华社周六（10月19日）报道，中国国务院总理李强日前签署国务院令，公布两用物项出口管制条例，该条例将于2024年12月1日生效。

该条例所称两用物项，是指既有民事用途，又有军事用途或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务，包括相关的技术资料等数据。

新华社称，该条例旨在增强两用物项出口管制政策的透明度和规范性，完善两用物项出口管制管理和服务，提升两用物项出口管制治理能力。

美国方面声称，北京通过提供包括微电子产品在内的两用商品，支持俄罗斯在乌克兰的战争行动，帮助其制造战争武器。中国表示，没有向交战的任何一方提供武器，而正常的对俄贸易不应被中断。

新条例建立了针对两用商品出口的许可制度，并创建了一份管制商品清单。此类商品的出口商必须披露最终用户及出口商品的预定用途。

本周四，美国宣布对两家中国公司--厦门林巴贺航空发动机股份有限公司和红兔矢量实业深圳有限公司--和一家俄罗斯关联公司实施制裁，因其参与制造和运送攻击无人机，这些无人机在乌克兰造成了大规模伤亡。

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（路透社）

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