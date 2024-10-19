  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
台海两岸以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治中国

中国公布两用物项出口管制条例

2024年10月19日

中国国务院总理李强日前签署国务院令，公布两用（既有民事用途又有军事用途）物项出口管制条例。本周美国宣布对两家中国公司和一家俄罗斯公司实施制裁。

https://p.dw.com/p/4lzHV
本周四，美国宣布对两家中国公司和一家俄罗斯关联公司实施制裁，因其参与制造和运送攻击无人机。 图为无人机资料照片。
本周四，美国宣布对两家中国公司和一家俄罗斯关联公司实施制裁，因其参与制造和运送攻击无人机。 图为无人机资料照片。图像来源: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

（德国之声中文网）中国官媒新华社周六（10月19日）报道，中国国务院总理李强日前签署国务院令，公布两用物项出口管制条例，该条例将于2024年12月1日生效。

该条例所称两用物项，是指既有民事用途，又有军事用途或者有助于提升军事潜力的货物、技术和服务，包括相关的技术资料等数据。

新华社称，该条例旨在增强两用物项出口管制政策的透明度和规范性，完善两用物项出口管制管理和服务，提升两用物项出口管制治理能力。

美国方面声称，北京通过提供包括微电子产品在内的两用商品，支持俄罗斯在乌克兰的战争行动，帮助其制造战争武器。中国表示，没有向交战的任何一方提供武器，而正常的对俄贸易不应被中断。

新条例建立了针对两用商品出口的许可制度，并创建了一份管制商品清单。此类商品的出口商必须披露最终用户及出口商品的预定用途。

本周四，美国宣布对两家中国公司--厦门林巴贺航空发动机股份有限公司和红兔矢量实业深圳有限公司--和一家俄罗斯关联公司实施制裁，因其参与制造和运送攻击无人机，这些无人机在乌克兰造成了大规模伤亡

DW调查：俄罗斯可能训练无人机“猎杀”乌克兰人

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

external

不满匈牙利俄中政策  冯德莱恩与欧尔班唇枪舌战

不满匈牙利俄中政策  冯德莱恩与欧尔班唇枪舌战

欧委会主席冯德莱恩与匈牙利总理欧尔班周三在欧洲议会唇枪舌战。冯德莱恩抨击欧尔班将俄乌战争归咎于被侵略者，并指责匈牙利宽松开放俄国公民入境、允许中国警察在其境内活动。双方也为购买俄罗斯石油问题激烈交锋。
政治2024年10月10日02:14 分钟