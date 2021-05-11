中国公布七普结果：出生率下降、老龄化加剧

（德国之声中文网）中国5月11日公布的第七次全国人口普查结果称，中国总人口为141178万人，同2010年第六次全国人口普查数据相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，低于上一个十年0.57%的平均增长率。从人口结构来看，60岁及以上人口占18.7%，65岁及以上人口占13.5%，0-14岁人口占17.95%，15-59岁人口占比63.35%。以上数据不含港澳台。

生育率会比日本还低？

官方公布的数据还显示，2020年中国大陆新出生人口为1200万，相比2019年的1465万人减少了265万人，降幅约18%，比刚刚放开二胎的2016年下降了33%。中国国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆在新闻发布会上表示，七人普数据表明，2020年中国育龄妇女总和生育率为1.3，已经处于较低水平。他称，其原因为育龄妇女数量持续减少，"二孩"效应逐步减弱，此外，新冠肺炎疫情增加了生活的不确定性和对住院分娩的担忧，进一步降低了居民生育的意愿。

路透社在报道中指出，2020年，中国的生育率与日本、意大利等老龄化社会持平。对中国的政策制定者来说，极为严重的警告就是，这个世界第二大经济体在没有积累到G7工业国的财富之前就可能已经处于不可逆转的人口衰退中。中国2017年制定的人口目标是，2020年全国总人口达到14.2亿人左右，生育率达到1.8左右。

中国人口老龄化加剧

然而，职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。携程集团执行董事、财新网“人口与经济”专栏作家梁建章撰文写道，1.3这个生育率数据本身已经令人触目惊心，“但更为可怕的是，1.3的生育率还不是稳定的生育率，今后还会继续下降。因为在这个生育率数据中，还包含了正在逐步消失的二孩堆积效应......堆积效应使得近几年的生育率比自然生育率多了0.2-0.3个孩子，去除堆积效应后，自然生育率只有1.0-1.1。梁建章指出，这与很多欧美发达国家1.6左右的平均水平相比，少了0.5个孩子，与少子化严重的日本相比，也要比他们的1.4还少0.3个孩子。”他认为，中国的人口形势在全世界范围内最为严峻，“中国的出生率和生育率在未来十年将继续下降”，“如果没有强力的政策干预，中国的新出生人口很可能在未来几年降到1000万以下，生育率会比日本更低，也许是全世界最低。”

有鉴于少儿人口和老年人口比重双双上升，分析人士认为，中国的人口结构使北京面临更大的压力，除了需要加大激励生育的力度外，还需尽早提高退休年龄。

人口很快将萎缩？

国家统计局局长宁吉喆在新闻发布会上称，“中国劳动力资源依然丰富，人口红利继续存在“，普查结果显示，中国16-59岁劳动年龄人口为8.8亿人。不过，他也表示， ”劳动年龄人口逐年缓慢减少，经济结构和科技发展需要调整适应。”对于中国人口何时达到峰值，他称，“具体时间现在看还有不确定性，预计在未来一段时间内我国人口总量会保持在14亿人以上。”

按照中国2016年制定的国家人口发展规划，中国的人口将在2030年前后达到峰值，此后持续下降。不过，过去几个月里，中国国家媒体对人口发展的前景预测越来越暗淡，预测人口可能在未来几年就开始萎缩。4月下旬，《金融时报》援引熟悉该问题的身份不明人士的话说，2020年的人口实际上比一年前有所下降。路透社报道中说，北京智库中国与全球化研究中心（Center for China and Globalization）研究员黄文政（Huang Wenzheng）表示，即便中国的人口2020年没有下降，2021或者2022年也会下降。

（据路透社、财新网等）

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