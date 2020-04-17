 中国公布一季度经济数据: 近三十年首次衰退 | 经济纵横 | DW | 17.04.2020

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经济纵横

中国公布一季度经济数据: 近三十年首次衰退

新冠病毒到目前为止已造成中国境内超过 3300 人死亡，并在各地感染了超过 82300 人。中国境内疫情得到控制并且陆续复工，但最新一季的数据显示，经济层面的灾难才正要开始。

China Peking | Leere Straßen (Getty Images/K. Frayer)

(德国之声中无网) 4月17日，中国国家统计局公布了一季度的经济数据，国内生产总值同比下降6.8%。这是中国从1992年开始统计季度数据以来，首度出现经济萎缩。

在中国开始记录自己的经济数据以前，世界银行一直以来都持续累积统计数据。根据世界银行的数据，中国上一次录得全年度的经济衰退是在1976年文化大革命末期。

这个萎缩程度也超出路透社的预期: 先前，路透社在专家之间进行问卷调查，专家们改变了去年年底认为中国经济会扩张6%的预测，转而预测中国将面临到经济下滑，幅度为6.5%。

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真正的影响到二季度才会显现

在今年的一季度，中国政府为了防止疫情扩散，下令大量工厂停工。国家统计局公布的最新数据显示，今年前三个月的工业产值，包括制造业、采矿业和公用事业活动，同比下降8.4%。零售业在这段时间的产值则暴跌了19%。

中国人民大学经济学教授黄卫平表示，当局接下来的优先事项是继续控制疫情，同时提振内需、恢复供应链。他说，疫情对国际经济的负面影响到二季度才会真正显现，到时候对中国造成的影响也才会开始出现。

张慈/邹宗翰 (美联社、德新社)

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