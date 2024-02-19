中国公安部长访欧 欲与匈牙利深化安全合作

（德国之声中文网）正在欧洲访问的中国公安部长王小洪上周与匈牙利总理欧尔班 (Viktor Orban)会面时表示，中国希望与匈牙利加深执法安全领域的合作关系，包括加大对“一带一路”的安保。

据新华社报道，2月16日，欧尔班在布达佩斯与到访的中国国务委员、公安部部长王小洪会谈。王小洪表示，中国愿以中匈建交75周年为契机，加强在国际和地区事务中沟通协作，推动中匈全面战略伙伴关系不断向前发展。

王小洪称，希望双方在反恐、打击跨国犯罪、“一带一路”安保及执法能力建设等领域深化合作，“将执法安全合作打造成双边关系新亮点”。

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新华社引述欧尔班的话说，匈中始终相互尊重、平等相待，支持彼此核心利益和重大关切。匈牙利愿同中国深化传统友谊，强化务实合作，进一步加强两国全面战略伙伴关系。

报道称，王小洪还会见了匈牙利内政部长平特（Sandor Pinter），双方签署了有关执法安全合作文件，但没有提供更多细节。中国的公安部是主管全国公共安全的国务院职能部门。

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中国在欧洲的好伙伴

在欧尔班的领导下，匈牙利在过去十年中努力减少对西方国家的依赖。去年以来匈牙利一再抵制批准北约在欧洲的扩张，是唯一没有批准瑞典加入北约的成员国家。

中国则一直对北约持批评态度，尤其是在北约去年称中国的 "野心和胁迫政策 "挑战了北约的利益、安全和价值观之后。

中国官媒称北约是对全球和平与稳定的严重挑战。在俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后，北京还指责北约对俄罗斯的“挑衅”是俄乌冲突的肇因。

路透社报道指出，中国与匈牙利的安全合作关系标志着中国在欧盟的一个外交胜利。鉴于在有关人权、贸易失衡以及俄乌战争等问题上存在巨大分歧，目前欧盟正在重新调整与中国这个世界第二大经济体的关系。

匈牙利与北京日益密切的关系，已经在欧盟的对外阵线上打开了缺口。匈牙利已经多次拒绝支持或反对欧盟在人权等问题上批评中国的立场，并继续欢迎中国投资，尽管欧盟呼吁成员国与中国的关系应与欧盟保持一致。

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华为在中国以外最大的物流和生产基地就设在匈牙利，尽管欧盟委员会曾警告，华为可能对欧盟的安全构成威胁。2016年以来，华为与总部位于上海的人工智能公司依图科技合作，共同开发智慧城市解决方案，利用人工智能和监控技术加强公共安全和治安管理。

中国电动车制造商比亚迪在欧洲的第一座工厂，不久也将落户匈牙利。

（路透社）

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