中国公安部长强调防范“颜色革命”

(德国之声中文网) 在1月17日的全国公安厅局长会议上，赵克志强调，公安机关要"以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，以防范化解各类重大风险为基点，忠实履行维护国家政治安全和社会稳定的职责使命，以优异成绩庆祝新中国成立70周年"。

他表示，要集全警之智、举全警之力，以防范抵御"颜色革命"为重点，坚决打好政治安全保卫仗。赵克志具体要求"牢牢绷紧政治安全这根弦，始终坚持把防范政治风险置于首位，敢于斗争、善于斗争，严密防范、坚决打击境内外敌对势力各种渗透颠覆破坏活动，不断深化反恐怖反分裂斗争，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的国家政治安全，坚决捍卫中国共产党领导和我国社会主义制度。"

在一天前召开的中央政法工作会议上，习近平强调了政法机关"维护国家政治安全"的职责任务，还要求"旗帜鲜明地把政治建设放在首位"。

公安部时常提及"颜色革命"

中央政法工作会议以及全国公安厅局长会议每年一月在北京召开。在往年的会议上，习近平也会强调"维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全"是包括公安部门在内的政法机关的首要职责。

不过，在这一会议场合上提及防范"颜色革命"，则是近年来的第一次。

在新浪微博、今日头条等中国网络平台上，许多网友对公安部长要求防范"颜色革命"的表态持赞赏的态度。有网友呼吁"西方亡我之心一刻也没有停止过，国人须保持清醒的头脑和高度的警惕性"，"不要被欧美的糖衣炮弹攻克"。

也有一些网友对赵克志的这一表态进行了嘲讽。有人问道，防范的究竟是"什么颜色的颜色革命？红色？"还有人指出，"现在中国不就是颜色革命来的嘛！"、"所以保卫的是我党"、"保护红色基因"、"准备全民抓特务"。

不过，需要指出的是，作为中国当局"维稳"工作核心部门的公安部，往年也经常在不同场合公开发表"提防颜色革命"的言论。比如，2016年，中国公安部通过微博等社交网络平台发布宣传片，以香港为例呼吁民众警惕"颜色革命"。而在2014年，时任公安部长郭声琨在赴塔吉克斯坦出席上合组织会议时，敦促包括俄罗斯在内的地区安全合作伙伴，共同加强对网络的监控，防止外部势力在其他国家煽动颜色革命。

习近平本人则很少在公开场合直接提及"颜色革命"。2015年，他在出席中共群团工作会议时表示，群众社团工作的核心是最大限度地把人民群众团结在党的周围，打造抵御敌对势力和"颜色革命"的铜墙铁壁。

文山/达扬/(路透社、新华社等)