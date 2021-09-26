中国公安部前副部长孙力军遭双开

(德国之声中文网) 中国反腐机构中共中央纪委国家监委周四(9月30日)表示，中国前公安部副部长孙力军因腐败被免职并被开除党籍。

除此之外，孙力军的中共十九大代表资格也被终止，并将面临进一步的调查、起诉与刑事处罚。

通报中，他被指控「在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料」，被外界认为与他遭指涉泄露疫情相关机密给美国有关，但无法证实。

今年52岁的孙力军是山东青岛人，1997年12月加入中共，一路从上海市卫生局外事处翻译升任至上海市人民政府外事办公室副主任。随后他加入国安体系，2017年12月，他被任命为公安部下属的港澳台办公室主任。2018年3月28日，任公安部党委委员、副部长。

2020年2月中国疫情爆发后，孙力军曾以中央指导组成员身分，前往武汉督导疫情防治工作。但是到了4月中旬，中央纪委国家监委网站突然宣布，孙力军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，并在5月8日遭国务院免去孙力军的公安部副部长职务。

罕见的通报表述

在中纪委有关孙力军遭双开的通报中，出现了「从未真正树立理想信念」、「政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲」、「成伙作势控制要害部门」等罕见表述，还指出他「使用公安侦查手段对抗组织审查」。

外媒关注，自中国国家主席习近平推动反腐运动以来，已经有越来越多的共产党干部被卷入。批评者认为这是习清除政敌的一种方式。

(综合报导)

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