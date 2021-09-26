 中国公安部前副部长孙力军遭双开 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国公安部前副部长孙力军遭双开

在落马17个月后，中纪委通报前公安部副部长孙力军遭到双开。引人关注的是，官方这次措辞罕见激烈。

China Peking | Feier zum 100. Geburstag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas

孙力军是中共十八大以来第三位、十九大以来第二位落马的公安部副部长。

DW.COM

据中国官媒报道，原国家粮食局副局长徐鸣因涉嫌违纪违法，正在接受监察部门调查。作为薄熙来当年的得力下属，徐鸣已从公众视野消失多年。 

国有企业中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民以受贿罪、贪污罪和重婚罪被判处死刑。

中共中央纪委国家监委网站周五通报，中央巡视组原副部级巡视专员董宏涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。在习近平上任后发起的打击腐败运动期间，董宏曾被视为时任中纪委书记王岐山的左膀右臂。

中国共产党正在公安及司法系统发起新一轮整肃运动。分析人士认为，习近平希望通过此举巩固自己的统治权威。

(德国之声中文网) 中国反腐机构中共中央纪委国家监委周四(9月30日)表示，中国前公安部副部长孙力军因腐败被免职并被开除党籍。

除此之外，孙力军的中共十九大代表资格也被终止，并将面临进一步的调查、起诉与刑事处罚。

通报中，他被指控「在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料」，被外界认为与他遭指涉泄露疫情相关机密给美国有关，但无法证实。

今年52岁的孙力军是山东青岛人，1997年12月加入中共，一路从上海市卫生局外事处翻译升任至上海市人民政府外事办公室副主任。随后他加入国安体系，2017年12月，他被任命为公安部下属的港澳台办公室主任。2018年3月28日，任公安部党委委员、副部长。

2020年2月中国疫情爆发后，孙力军曾以中央指导组成员身分，前往武汉督导疫情防治工作。但是到了4月中旬，中央纪委国家监委网站突然宣布，孙力军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，并在5月8日遭国务院免去孙力军的公安部副部长职务。

罕见的通报表述

在中纪委有关孙力军遭双开的通报中，出现了「从未真正树立理想信念」、「政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲」、「成伙作势控制要害部门」等罕见表述，还指出他「使用公安侦查手段对抗组织审查」。

外媒关注，自中国国家主席习近平推动反腐运动以来，已经有越来越多的共产党干部被卷入。批评者认为这是习清除政敌的一种方式。

(综合报导)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A custodian stands near a map showing Evergrande development projects in China on a wall in an Evergrande city plaza in Beijing, Tuesday, Sept. 21, 2021. Global investors are watching nervously as the Evergrande Group, one of China's biggest real estate developers, struggles to avoid defaulting on tens of billions of dollars of debt, fueling fears of possible wider shock waves for the Chinese financial system. (AP Photo/Andy Wong)

墙外文摘：恒大在倒，习近平在笑 26.09.2021

有评论认为，习近平是铁了心肠要让恒大倒，从而实现自己有另一套理想蓝图，那就是重新把社福、医疗、教育、安养等功能整合在一个社区中。

SOCHI, RUSSIA - JANUARY 5, 2017: A roulette at the first casino in the Krasnaya Polyana gambling zone, at the Gorky Gorod year-round ski resort. The Sochi Casino and Resort complex includes game rooms, two restaurants, a bar, a banquet hall, a convention hall, and shops. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03D51B Sochi Russia January 5 2017 a Roulette AT The First Casino in The Krasnaya Polyana Gambling Zone AT The Gorky Gorod Year Round Ski Resort The Sochi Casino and Resort Complex includes Game Rooms Two Restaurants a Bar a Banquet Hall a Convention Hall and Shops Alexander Ryumin TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03D51B

客座评论：习近平会打碎“红色赌盘”吗？ 17.09.2021

日前出版的《红色赌盘》一书为人们提供了一个关于中共高层腐败的样本。而政论家邓聿文由此想到一个问题：当习近平开始大力清理资本的时候，会打碎这个利益结构的“红色赌盘”吗？由此撬动的变局是否会成为中共的“切尔诺贝利时间”？

BEIJING, CHINA - NOVEMBER 12: A vendor displays a souvenir with pictures of Chinese President Xi Jinping (Left) and the late Chinese Chairman Mao Zedong (Right) to visitors at the underpass outside the Great Hall of the People where the Communist Party's 205-member Central Committee gathered for its third annual plenum on November 12, 2013 in Beijing, China. The 18th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) approved a decision on major issues concerning comprehensively deepening reforms at the close of the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee on Tuesday. (Photo by Feng Li/Getty Images)

习近平有意强化控制 中国面临新文革？  14.09.2021

国家代替市场，政党替代自由，习近平意在强化控制。极左派呼吁“清洗”。批评者忧虑发生“新文革”。中国要成为什么样的国家？

广告

媒体看中国

UN Vollversammlung USA New York China Xi Jinping

德语媒体：强大却孤独的中国

《时代周报》分析指出，美国在印太打造包围中国的联盟网络，但中国的盟友在哪里？《法兰克福汇报》关注“减少堕胎”的计划在中国引起的反应。  