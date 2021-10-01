中国公安部前副部长孙力军被正式逮捕

（德国之声中文网）中国最高人民检察院周五（11月5日）通报：日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对公安部原党委委员、副部长孙力军作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

一个多月前，中央纪委国家监委网站通报，孙力军严重违纪违法被开除党籍和公职。通报中出现了"从未真正树立理想信念"、"政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲"、"成伙作势控制要害部门"等罕见表述，并称其"狂妄自大，恣意妄为，大搞特权，在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料，长期搞迷信活动；使用公安侦查手段对抗组织审查。"

针对这些严厉的政治指控，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编邓聿文认为，这透露出中国国家领导人习近平对整个警察队伍还不能完全掌控在自己信得过人的手里的某种焦虑。邓聿文在给德国之声的客座评论中写道："考虑到孙只是一个副部级官员，这种严重政治指控的目的只有一个，即预防全国的公安系统再出现像孙这种两面人，他们即使只有极少数，产生的破坏作用也绝不能等闲视之。"

突然落马

公开资料显示。今年52岁的孙力军是山东青岛人，1997年12月加入中共，一路从上海市卫生局外事处翻译升任至上海市人民政府外事办公室副主任。随后他加入国安体系，2017年12月，他被任命为公安部下属的港澳台办公室主任。2018年3月28日，任公安部党委委员、副部长。

2020年2月中国疫情爆发后，孙力军曾以中央指导组成员身分，前往武汉督导疫情防治工作。但是两个多月后，中央纪委国家监委网站突然宣布，孙力军涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

如今孙力军被正式逮捕正值中共十九届六中全会召开前夕。该会议定于2021年11月8日至11日在北京举行，中共中央政治局主持会议。路透社认为，在这场闭门会议上，习近平预计将通过一项决议，以巩固他的权威和个人定位，并加强他从明年开始的第三个任期。

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