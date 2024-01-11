中国全面提升与马尔代夫的双边关系

去年9月上任的马尔代夫总统穆伊兹在华访问期间，同中方就基础设施建设等领域签署了一系列新的协议。双方的关系被提升为全面战略伙伴关系。
（德国之声中文网）中国本周四（1月11日）表示将继续扩大对马尔代夫基础设施的援助。正在中国访问的马尔代夫总统穆伊兹（Mohamed Muizzu）于一天前同中国国家主席习近平举行了会晤，据之后发表的联合公报，两国领导人达成"广泛共识"。两国元首宣布，将中马关系提升为全面战略合作伙伴关系。
中国是马尔代夫最大的外国债权人。此次，北京表示"继续在重点领域向马尔代夫提供力所能及的支持"，其中包括"基础设施建设、医疗卫生、改善民生、新能源、农业和海洋环境保护"。
去年9月，属于亲中派的穆伊兹（Mohamed Muizzu）当选马尔代夫总统，他在竞选时许诺，将推进同中国的"牢固关系"，并促使印度撤出军队。
据新华社的报道，习近平表示，中方尊重和支持马尔代夫探索符合本国国情的发展道路，坚定支持马方维护国家主权独立、领土完整、民族尊严。
法新社援引穆伊兹总统办公室的一份声明称，穆伊兹感谢"中国在马尔代夫经济发展以及基础设施领域发挥的重要作用"。
法新社评论指出，习近平扩大海外影响力的核心项目"一带一路"倡议，让穆伊兹领导的政党在基建领域获得很大好处。
前总统亚明（Abdulla Yameen）从北京得到高额借贷进行基建项目。世界银行援引马尔代夫财政部的数据称，截止到2021年，马尔代夫外债总额超过30亿美元，其中北京占42%的份额，这当中11%的债务是欠中国进出口银行 - 一带一路项目最大的融资方之一。
据穆伊兹办公室的消息，周三，马尔代夫与中国在气候、农业和基础设施方面签署了新的协议。但双方均未透露协议牵涉的资金额度。
马尔代夫是南亚最昂贵的旅游度假胜地之一，国土由数千个珊瑚岛组成，横跨赤道，绵延约800公里。白色海滩和僻静的村落，吸引大量游客。旅游业占马尔代夫经济的近三分之一，其中印度人在外国游客中所占比例最大。
也因其重要的地理位置，马尔代夫过去几年里成了地缘政治的热点之一。穆伊兹的前任奉行传统的"印度优先"政策。新德里曾赠送马尔代夫三架飞机，用于该国的海事巡逻，并为它们配备了军人。穆伊兹当选总统后曾表示印度军人将按期撤离。
（法新社等）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。