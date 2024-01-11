中国全面提升与马尔代夫的双边关系

（德国之声中文网）中国本周四（1月11日）表示将继续扩大对马尔代夫基础设施的援助。正在中国访问的马尔代夫总统穆伊兹（Mohamed Muizzu）于一天前同中国国家主席习近平举行了会晤，据之后发表的联合公报，两国领导人达成"广泛共识"。两国元首宣布，将中马关系提升为全面战略合作伙伴关系。

中国是马尔代夫最大的外国债权人。此次，北京表示"继续在重点领域向马尔代夫提供力所能及的支持"，其中包括"基础设施建设、医疗卫生、改善民生、新能源、农业和海洋环境保护"。

去年9月，属于亲中派的穆伊兹（Mohamed Muizzu）当选马尔代夫总统，他在竞选时许诺，将推进同中国的"牢固关系"，并促使印度撤出军队。

据新华社的报道，习近平表示，中方尊重和支持马尔代夫探索符合本国国情的发展道路，坚定支持马方维护国家主权独立、领土完整、民族尊严。

法新社援引穆伊兹总统办公室的一份声明称，穆伊兹感谢"中国在马尔代夫经济发展以及基础设施领域发挥的重要作用"。

旅游业占马尔代夫经济的近三分之一

马尔代夫高额借贷搞基建

法新社评论指出，习近平扩大海外影响力的核心项目"一带一路"倡议，让穆伊兹领导的政党在基建领域获得很大好处。

前总统亚明（Abdulla Yameen）从北京得到高额借贷进行基建项目。世界银行援引马尔代夫财政部的数据称，截止到2021年，马尔代夫外债总额超过30亿美元，其中北京占42%的份额，这当中11%的债务是欠中国进出口银行 - 一带一路项目最大的融资方之一。

据穆伊兹办公室的消息，周三，马尔代夫与中国在气候、农业和基础设施方面签署了新的协议。但双方均未透露协议牵涉的资金额度。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。



印度人占外国游客的最大比例

马尔代夫是南亚最昂贵的旅游度假胜地之一，国土由数千个珊瑚岛组成，横跨赤道，绵延约800公里。白色海滩和僻静的村落，吸引大量游客。旅游业占马尔代夫经济的近三分之一，其中印度人在外国游客中所占比例最大。

也因其重要的地理位置，马尔代夫过去几年里成了地缘政治的热点之一。穆伊兹的前任奉行传统的"印度优先"政策。新德里曾赠送马尔代夫三架飞机，用于该国的海事巡逻，并为它们配备了军人。穆伊兹当选总统后曾表示印度军人将按期撤离。

（法新社等）

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