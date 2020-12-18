 中国全面封杀澳大利亚原木进口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2020

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时政风云

中国全面封杀澳大利亚原木进口

这是中国近月第四度宣布禁止澳大利亚原木进口，理由是发现有害虫。中澳贸易战将如何发展？

Symbolbild Australien China

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在中国对澳大利亚葡萄酒、大麦等出口产业“下狠手”的同时，铁矿石价格连续上涨也让中国钢企遭受阵痛。中国的铁矿石65%进口自澳大利亚，两国多年来在经贸领域相互依赖。究竟是谁“搬起石头砸了自己的脚”，这一轮的贸易过招胜负尚未见分晓。

澳大利亚总理莫里森周五（12月18日）宣布内阁部分调整，贸易部长易人，曾遭北京拒绝访华的一名对华持强硬立场的人士被任命为助理防长。

中澳关系紧张之际，澳大利亚作家杨恒均的案件传被无故延後审理。其好友冯崇义告诉德国之声，北京或将杨恒均当作中澳「人质外交」的重要「棋子」。

（德国之声中文网）中澳关系紧张之际，中国海关总署周四（12月24日）宣布进一步禁止澳大利亚原木进口，影响范围扩大至该国六个州份，亦是所有州份。

最新通告称，因在进口澳洲新南威尔士（New South Wales）丶西澳（Western Australia）的原木中截获活的林木害虫，为防止有害生物传入，自12月22日起暂停有关地点的原木进口。

此前，中国海关分别於10月31日丶11月11日和12月3日已暂停澳洲昆士兰（Queensland）丶维多利亚（Victoria）丶塔斯曼尼亚（Tasmania）和南澳（South Australia）原木进口。

近期中国对澳大利亚大开打贸易战，限制澳大利亚大麦丶葡萄酒丶龙虾和煤炭等产品进口。澳方已就中国对澳大利亚大麦徵收80.5%反倾销关税，告上世界贸易组织（WTO），世界贸易组织周一（12月21日）证实已收到申诉。

中国一系列贸易措施，被外界认为是对澳大利亚的经济报复。此前，堪培拉公开要求对新冠疫情进行独立调查，触怒北京。

李澄欣/杨威廉（路透社）

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