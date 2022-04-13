中国全球贸易顺差3月激增243%

（德国之声中文网）根据中国海关总署公布的最新进出口数据，虽然上海和其它一些工业中心受到疫情影响工厂产出减少，今年3月，以美元计价，中国对外出口总值为2761亿美元，比去年同期增长15.7%。进口总值为2287亿美元，较去年同期减少了1个百分点。

中国新冠疫情病例数在之前相当长一段时间都保持较低水平，但是今年3月下旬以来，上海疫情陡然升级。在中国严格执行的“动态清零”政策下，2500万人口的上海采取了封城的形式应对疫情。

美联社指出，中国的“动态清零”政策令外界担忧全球贸易可能会遭受严重影响。中国官方表示，他们正在采取措施保持港口的运作，但是汽车制造商和其他工厂已经因为供应链中断而削减了产量。

尽管美中科技战中美国对中国商品加征的关税并未取消，今年3月，中国对美国的出口比去年同期增长22.4%，达到473亿美元；从美国进口增长了11.5%，达到152亿美元。

中国对美贸易顺差达到321亿美元，比上年同期增加50%。中国对美贸易产生的巨大顺差也是美国前总统特朗普决定在2019年对中国商品加征关税的众多因素之一。

由于进口几乎没有增长，中国的全球贸易顺差激增243%，达到474亿美元。

根据中国官方的数字，从俄罗斯进口的天然气比去年同期下降26.4%，达到78亿美元。中国对俄罗斯的出口下降了7.7%，出口总额为38亿美元。

美联社预测，4月中国进出口贸易和制造业可能会受到更大的影响，因为上海的大多数企业因为封城而被关闭，南方的制造业和贸易中心广州、东北工业中心长春和吉林也都因疫情而严重影响到企业生产。

上海港口的管理人员表示，上海港口目前仍可以正常运营。但中国欧盟商会却指出，其成员公司估计该港口每天处理的货物量下降了40%。

中国对欧盟27国的出口比去年同期下降了9.1%，达到444亿美元，而进口更是大幅下降了41.6%，达到243亿美元。中国对欧洲的顺差激升179.3%至201亿美元。

（美联社）

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