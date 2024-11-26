中国——全球气候政策的新领袖？

尽管中国政府在国内已经大力推行可再生能源，但同时也严重依赖于煤电。随着特朗普再次当选美国总统，如果美国退出国际气候政策舞台。中国是否能填补这一空白？

（德国之声中文网）知名的经济学家估计，到本世纪末，较贫穷的国家每年需要至少一万亿美元，才能减少排放并应对极端天气的影响。

11月24日闭幕的阿塞拜疆巴库举行的第29届联合国气候变化大会（COP29）达成新的气候资金集体量化目标，要求发达国家带头于2035年前每年提供和动员至少3000亿美元，用于支持发展中国家气候行动。

中国也正承受人为气候变化的影响。该国近年来遭受了严重的干旱、风暴和洪水。 图像来源: Thomas Peter/REUTERS

由于特朗普宣布将在重返白宫后退出《巴黎气候协定》，曾有观点认为，中国可以抓住此次气候峰会的这一时机，填补因特朗普政策导致的美国在该领域领导力的空白。

“我认为，这无疑是一个重要的时刻，也是一个巨大的机会，中国可以填补这一领导力空白，”绿色和平东亚分部的政治分析师姚哲说。他指出，中国在脱碳领域的进展及其扩大技术能力的实力，是其应对这一挑战的重要基础。

包括习近平在内的许多国家领导人今年未出席联合国气候峰会 图像来源: G20 Brazil Press Office/AFP

中国：全球最大温室气体排放国

作为全球最大的温室气体排放国以及世界第二大经济体，谈判代表们在会议上敦促中国设定更为雄心勃勃的温室气体减排目标，并在国际气候融资中承担更多责任。

目前，中国的排放量约为排名第二的美国的两倍，是全球自2015年以来二氧化碳增长的主要来源，占比90%。根据英国气候科学与政策平台“Carbon Brief”的分析，尽管《巴黎协定》要求工业化国家承担领导责任，但中国自身的历史排放量已超过欧盟。

中国在可再生能源领域已经做出了巨额投资 图像来源: STR/AFP

新气候研究所的气候政策专家赫恩（Niklas Höhne）指出，“中国的温室气体排放占全球温室气体排放量的四分之一。如果中国的排放量下降，那么全球排放也将达到峰值并开始减少。”

中国目前在气候保护与气候融资上的角色

工业化国家因其在历史中的主要排放责任而被要求向基金缴款。然而，美国、欧盟以及一些发展中国家代表也提出，像中国或海湾国家这样的富裕新兴经济体也应做出贡献。尽管中国经济规模庞大，但联合国仍正式将其视为发展中国家。

孟加拉国过渡政府环境部的首席谈判代表哈桑（Rizwana Hasan）表示，排放量较大的发展中国家应为气候融资作出贡献。“中国可以做出贡献，其他国家也可以作出贡献，印度也可以在一定程度上作出贡献，”哈桑向德国之声表示。

中国称从2016年以来已经提供了约245亿美元的气候项目融资，但中国在COP29的代表明确表示，他们计划仅以自愿形式参与新的气候融资。

关于中国是否应被要求为NCQG提供资金，G77发展中国家集团和中国小组的主席艾耶巴雷（Adonia Ayebare）对德国之声表示：“他们已经作出了贡献。他们是G77的一部分。他们拥有世界上最大的太阳能设施。他们生产，我们购买。”

新气候研究所的气候政策专家赫恩（Niklas Höhne）持类似观点。他表示，中国尽管在国际气候融资中并未被正式视为出资国，但实际上已经发挥了这一角色。“他们资助了许多境外项目。目前，每年的资助额至少达到了30亿美元，”赫恩说。

清洁能源的领先地位与煤炭生产创新高的矛盾

中国在发展清洁能源方面处于全球领先地位。2023年，中国在清洁能源上的投资达到了2730亿美元，几乎是欧洲的两倍。

国际能源署（IEA）表示，全球约三分之一的可再生能源投资来自中国。2023年，中国新增的光伏发电容量与2022年全球的总量相当。同时，风电容量增长了66%。全球新增的电动汽车中近三分之二在中国注册。

2020年9月，中国国家主席习近平宣布，中国将在2030年前实现温室气体排放达峰，并在2060年前实现气候中和。

然而，根据最新的气候变化表现指数（CCPI），尽管中国在清洁能源扩展方面处于领先地位，但其总体气候政策排名在67个国家中仅位列第55位。

中国能源供应仍然严重依赖煤电。 图像来源: AFP

中国能源供应仍然严重依赖煤电。国际能源署的数据显示，2023年，中国的煤炭生产达到历史最高水平。

气候政策专家赫恩呼吁，为了将全球变暖控制在1.5摄氏度以内，全球排放必须在2030年前大幅减少。“因此，每个人都希望中国能够提出到2030年大幅减少温室气体排放的目标。而中国确实可以做到，因为他们正在非常迅速地扩展可再生能源。”

联合国气候变化巴库大会（COP29）结束并达成新的气候资金集体量化目标后，中国外交部发言人毛宁表示，“气候资金是发展中国家应对气候变化的重要支撑。中国呼吁发达国家切实履行向发展中国家提供资金支持的义务和责任，助力全球应对气候变化行动。中国将继续加强南南合作，为其他发展中国家应对气候变化提供力所能及的支持。”

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