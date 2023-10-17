中国"全天候"伙伴巴基斯坦重新转向西方？

（德国之声中文网）巴基斯坦和中国的关系在2014-2018年期间似乎非常紧密。当时，中巴经济走廊启动，一些项目实施，据信中国向巴基斯坦注资超过250亿美元。不过，2018-2022年期间，巴前总理伊姆兰-汗任下内阁提出有关中巴经济走廊项目腐败指控，有些项目陷入困境。

巴基斯坦过去曾与西方关系紧密。911事件、美国出兵阿富汗后，巴基斯坦成为西方的盟友。但在西方从阿富汗撤军后，关系降温。中国则在此时大举对巴投资。

重新向西方靠拢？

如今，分析人士指出，巴基斯坦似乎重新向西方靠拢。近期，美国驻巴大使布鲁姆（Donald Blome）访问瓜达尔港和巴尔吉特-巴尔蒂斯坦。巴国际事务专家韦扎拉特（Talat A Wizarat）博士表示，这显示，华盛顿希望了解这些中国有战略利益的地点的情况。

美国专家库格曼（Michael Kugelman）认为，巴方近来数月发出的信号显示，该国并不想要完全投入中国阵营，而是有意愿与美国成为伙伴。

来自俾路支省的专家达什提（Naseer Dashti）博士表示，北京进退两难，一方面已经向巴基斯坦注入数百亿美元，另一方面则无法阻止巴基斯坦转向西方国家。

中国援建的通往巴基斯坦西南俾路支省瓜达尔港的高速路

原因何在？

巴基斯坦外债超过1240亿美元，经济增速缓慢，严重依赖于国际金融机构贷款填补赤字。而这些国际金融机构被认为处在美国及其西方盟国的影响力之下。政治评论员西蒂卡（Ayesha Siddiqa）认为，经济因素促使巴基斯坦再次转向西方。她认为，伊斯兰堡需要与华盛顿保持紧密的关系，才能获得这些帮助。

退役将军、政治分析人士马苏德（Talat Masood）表示，在其它大国不愿对巴投资的时候，中国向巴基斯坦提供了武器和其它所需。"所以，巴基斯坦在战略上与中国靠近了，但同时也认识到，与西方、特别是美国也需要保持紧密的关系。" 马苏德认为，拜登任下，华盛顿对伊斯兰堡的态度也有所改善，目的之一是在印巴之间实现某种制衡。

库格曼则表示，巴基斯坦认识到西方在经济上的重要性，特别是作为出口目的地。

巴基斯坦：本土产品不敌“中国制造”

中国的战略损失

有分析认为，中国希望寻求替代性的贸易路线。目前中国严重依赖于马六甲海峡。而该海峡被认为处于美国及其盟国的影响力之下。美国五角大楼2020年向国会的 "中国军事与安全发展" 报告中称，中国在巴基斯坦的一带一路项目涉及油气管道和港口建设，目的是降低中国对于通过战略要冲如马六甲海峡输送能源的依赖性。

达什提认为，美国驻巴大使布鲁姆新近的活动显示，中国寻求替代贸易路线正处在华盛顿的审视之下。"如果爆发冲突，美国关闭马六甲海峡，那么，在伊斯兰堡和华盛顿相互靠近的情况下，中国想要选择这条替代贸易路线也不那么容易。"

库格曼认为，美国希望确保中国在俾路支省的基础设施投资并非军用性质。"这可能是美国大使近期访问瓜达尔的主要原因，希望巴军方保证不会有这方面的事情。"但达什提认为，中国在巴投资并非仅仅是商业性质。他认为，一旦发生对抗，中国也会想要将瓜达尔港和其它投资项目用于军事目的。"但美巴关系走近，这就会变得极为困难。"

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。