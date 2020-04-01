中国全力重启经济挑战重重

（德国之声中文网）经历了数星期灾难性的新冠病毒危机后，中国经济重返复兴轨道。至少官媒的报道让人有这一印象：例如，中央电视台播放了美国电动车康采恩特斯拉上海工厂的视频。位于中国最大城市郊区的这家工厂今年年初始投产，到了二月份便因新冠病毒疫情而停产数周，而现在，流水线重新运转。

工业及海港城市宁波距上海以南约120公里。上周末，中国党和国家领导人习近平来此了解情况。在视察这一工业重镇时，他特意展示了信心和决心。他表示，"在防控疫情的情况下，积极开展复工复产，既要保证生产任务，还要保证身体健康。"

不可靠数据

遏制疫情，同时全面重启经济：中国当局迄今成功做到了这一点--至少在纸面上。位于澳大利亚首都堪培拉的中国政策研究中心主任倪凌超（Adam Ni）警告说，对中国政府提供的与冠状病毒疫情有关的数据，人们应持怀疑态度，不过，他承认，新感染病例数量极低这一事实显示，至少就第一波疫情而言，中国暂时抑制住了疫情的发展。

观察家们认为，从政治考量出发，以这个或那个方向梳理数据，属于中共领导人的执政原则。因为，不论正面数据是否真实，恰恰在危机时期，它们有助于在国内外制造良好气氛。这一点也适用于有关中国大部分企业复工复产的通告。

不过，欧盟驻华商会主席伍德克（Jörg Wuttke）警告说，相关数据的内涵和质量让人怀疑。他指出，"若报称，80%的企业复工复产了，指的是90%还是10%的人重新上岗了呢？从国民经济的角度看，'哪个企业复工了'一类纯粹的综合数据，无甚意义"。

武汉东风本田汽车厂的工人午休进餐

趋势向上

不过，无可争议，复工趋势明显上升。中国领导人确定了清晰的目标，要使国家经济重新走上正轨。为此，当局出台了大规模景气刺激一揽子计划。作为第一步，实施了总额约1300亿欧元的减税降费、流动资金资助等措施。本周一，政府操控的央行又下调了基准利率，以方便借贷。此外，全国各省各地政府也宣布将减税降费。

供应链恢复

购物中心及工厂、办公楼的政府运营方部分免收租金。在上海的一家德国中小企业的一名高管告知，德国企业也从中受益。

德国驻华商会负责人希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）还看到了另一个积极的信号。他指出，2月份时，企业很难找到劳工或在各省和各地之间运货，现在情况不同了，企业又能聘用人员，又能拿到货物了，"国内供应链好像越来越进入正常了。不过，尤其是对在这儿的德国企业来说，来自境外的供货依旧是个大问题"。

出口业艰困

中国经济何时能重达危机前的水平，还是个未知数。因为，已有数百万人失去了工作。在所有33个省、市、自治区，无数小微企业濒于倒闭。而因对外国人事实上实施了禁入令，中国经济的国际联网也遭受严重损害。欧盟驻华商会主席伍德克指出："到处都卡壳，我相信，我们还没真正意识到，我们的损失会有多大。说老实话，对我们而言，大问题还在后面：世界各地需求减少。中国过去每天向欧洲出口约10亿欧元商品。现在得看会减多少。此外，还有中国的内部经济：约400万人失去了工作，这些人在消费上会比以前克制得多。"

私营英国经济数据公司经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit）预计，2020年，中国经济增长只有1%。对一个在过去年份里官方经济增长率为6-7%的国家，这是一个戏剧化的暴跌。