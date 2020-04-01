 中国全力重启经济挑战重重 | 经济纵横 | DW | 01.04.2020

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经济纵横

中国全力重启经济挑战重重

整整6星期，中国这个全球第二大经济体基本停摆。现在，中国试图采用一切手段，使经济机器全面运作。然而，单有政治意愿是否就能奏效？

Coronavirus in China Weifang Shandong Arbeiter in Fabrik (picture-alliance/Zuma/Tpg)

（德国之声中文网）经历了数星期灾难性的新冠病毒危机后，中国经济重返复兴轨道。至少官媒的报道让人有这一印象：例如，中央电视台播放了美国电动车康采恩特斯拉上海工厂的视频。位于中国最大城市郊区的这家工厂今年年初始投产，到了二月份便因新冠病毒疫情而停产数周，而现在，流水线重新运转。

工业及海港城市宁波距上海以南约120公里。上周末，中国党和国家领导人习近平来此了解情况。在视察这一工业重镇时，他特意展示了信心和决心。他表示，"在防控疫情的情况下，积极开展复工复产，既要保证生产任务，还要保证身体健康。"

不可靠数据

遏制疫情，同时全面重启经济：中国当局迄今成功做到了这一点--至少在纸面上。位于澳大利亚首都堪培拉的中国政策研究中心主任倪凌超（Adam Ni）警告说，对中国政府提供的与冠状病毒疫情有关的数据，人们应持怀疑态度，不过，他承认，新感染病例数量极低这一事实显示，至少就第一波疫情而言，中国暂时抑制住了疫情的发展。

观察家们认为，从政治考量出发，以这个或那个方向梳理数据，属于中共领导人的执政原则。因为，不论正面数据是否真实，恰恰在危机时期，它们有助于在国内外制造良好气氛。这一点也适用于有关中国大部分企业复工复产的通告。

不过，欧盟驻华商会主席伍德克（Jörg Wuttke）警告说，相关数据的内涵和质量让人怀疑。他指出，"若报称，80%的企业复工复产了，指的是90%还是10%的人重新上岗了呢？从国民经济的角度看，'哪个企业复工了'一类纯粹的综合数据，无甚意义"。

BdTD China Wuhan Essenspause für Arbeiter in Autofabrik Dongfeng Honda (AFP)

武汉东风本田汽车厂的工人午休进餐

趋势向上

DW.COM

新冠肺炎疫情爆发初期，中国实施了严格的旅行限制和工厂停工，以避免病毒传播。正当中国稳住疫情，希望透过复工带起经济发展时，他国刚刚爆发的疫情却连带影响了中国的计划。 (26.03.2020)

世界卫生组织对将2019冠状病毒疫情从流行病升级为全球大流行病，表明该疫情已在全球广泛传播。这会对中国经济乃至全球经济带来怎样的影响？为此德国之声采访了华东理工大学商学院经济学教授、宏观经济学者沈凌。 (12.03.2020)

随着欧美的疫情日益严峻，中国经济尽管开始逐步恢复运转但却面临难题。德语媒体分析北京迟迟不肯出台经济复苏方案的背后考量，以及在疫情背景下如何加强公民数据监控。 (20.03.2020)

中国发改委综合司副司长李慧周二称，国际货币基金组织总裁日前表示，中国经济将在二季度恢复正常。不过，这位发改委官员并未提到，国际货币基金总裁其实是在近一个月前基于当时的全球疫情做出的这一预测。随着疫情在全球各地爆发、升温并触发各国采取新措施，中国经济复苏前景愈发受到外部制约，面临新挑战。  (18.03.2020)

不过，无可争议，复工趋势明显上升。中国领导人确定了清晰的目标，要使国家经济重新走上正轨。为此，当局出台了大规模景气刺激一揽子计划。作为第一步，实施了总额约1300亿欧元的减税降费、流动资金资助等措施。本周一，政府操控的央行又下调了基准利率，以方便借贷。此外，全国各省各地政府也宣布将减税降费。

供应链恢复

购物中心及工厂、办公楼的政府运营方部分免收租金。在上海的一家德国中小企业的一名高管告知，德国企业也从中受益。

德国驻华商会负责人希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）还看到了另一个积极的信号。他指出，2月份时，企业很难找到劳工或在各省和各地之间运货，现在情况不同了，企业又能聘用人员，又能拿到货物了，"国内供应链好像越来越进入正常了。不过，尤其是对在这儿的德国企业来说，来自境外的供货依旧是个大问题"。

出口业艰困

中国经济何时能重达危机前的水平，还是个未知数。因为，已有数百万人失去了工作。在所有33个省、市、自治区，无数小微企业濒于倒闭。而因对外国人事实上实施了禁入令，中国经济的国际联网也遭受严重损害。欧盟驻华商会主席伍德克指出："到处都卡壳，我相信，我们还没真正意识到，我们的损失会有多大。说老实话，对我们而言，大问题还在后面：世界各地需求减少。中国过去每天向欧洲出口约10亿欧元商品。现在得看会减多少。此外，还有中国的内部经济：约400万人失去了工作，这些人在消费上会比以前克制得多。"

私营英国经济数据公司经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit）预计，2020年，中国经济增长只有1%。对一个在过去年份里官方经济增长率为6-7%的国家，这是一个戏剧化的暴跌。

 

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