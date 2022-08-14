中国免除非洲23笔债务 网民纷纷吐糟

（德国之声中文网）中国宣布免除非洲17国的23笔债务。中国外长王毅在本周四（8月18日）宣布了这个消息。新浪财经报道，他在当天视频出席中非合作论坛第八届部长级会议成果落实协调人会议上致辞时表示，中方将免除非洲17国截至2021年年底对华到期无息贷款债务23笔。不过他并未进一步详细表示这23笔债务涉及的金额。

在中国经济受严苛防疫政策拖累，应届毕业生就业前景黯淡的背景之下，中国免除非洲多笔债务的消息引发大批网民讨伐。今年第二季度中国GDP只增长了0.4%。一般认为，今年政府给定的5.5%经济增长目标将无法实现。

在新浪微博上，王毅讲话视频下引来大量哀鸣和抗议。有人说：“国内经济都这样了，还向外补贴阿”。有人说：“当中国人民真累， 养着政府还养着非洲各国”。也有网民讽刺说：“对外施以援手，对内重拳出击”， “大家勒紧裤腰带，不能苦了非洲大爷。” 也有人叹道“什么时候能免去我的贷款”，“我挣钱很累，听到这个消息高兴不起来！啥时候上学免费？啥时候不再提高医保费？” “房贷还不起免除债务咱不奢求，可以免息吗？”， “为啥不免除国内老百姓自己人？ 对外对内双标么”。也有人分析这个决定的原因：“有些债务本来也要不回来，索性顺水人情。”也有人说这是“利益交换，换取国际支持”。

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中国是非洲的重要贸易伙伴，同时也是非洲主要的借贷方。在过去20年里，中国在非洲投资和借贷的规模不断扩大，越来越多的声音指责北京在非洲实行债务陷阱外交。

中国外交部本周驳斥“中国债务陷阱”的说法。根据中国官媒央视报道，中国外交部发言人汪文斌主持本周四（8月18日）的例行记者会上，有记者提问，日前，美国国务卿布林肯在访非期间再度炒作所谓“中国债务陷阱论”，请问中方对此有何评论？汪文斌回应表示，所谓“中国债务陷阱”完全是美西方为转嫁自身责任炮制的谎言，根本站不住脚。他还补充说，一些美西方政客和媒体枉顾事实，渲染炒作所谓“中国债务陷阱”，实质是企图制造离间中国同发展中国家关系、破坏中国同发展中国家合作、干扰发展中国家发展的“话语陷阱”。



（综合报道）



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