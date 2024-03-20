中国光伏产业步入“寒冬”全球最大制造商也难敌裁员

（德国之声中文网）全球最大的太阳能制造商中国企业隆基绿能周二（3月19日）在一份给媒体的声明中表示：“光伏行业正面临日益激烈的竞争环境，为适应市场变化和提高组织效率，公司正优化员工队伍。”

声明还表示，网传“裁员30%”为不实消息。预计人员调整比例约为全体员工总数的5%。

此前彭博社曾援引匿名人士的消息称，隆基绿能将裁员近三分之一，以求在产能过剩和竞争激烈的行业中削减成本。

报道指，2023年，隆基绿能员工最多时达到约8万人。按传闻中30%的比例，裁员人数将超过2万人。

浙江日报报业集团下属的财经媒体平台银柿财经引述隆基绿能内部人士的说法表示：“光伏行业每年到年底都会根据第二年或是当下的生产情况做一些调整或者是产线优化，人员的变动其实是一个比较正常的情况。”

隆基绿能总裁李振国今年初曾公开表示，目前价格下探导致很多企业已经在亏现金。在此过程中，实力雄厚的企业可以度过现阶段难关。但是有些负债率较高、技术相对没有特色的企业，就很有可能挨不过去这个阶段。

财经科技类媒体钛媒体报道称，横店东磁、钧达股份、阿特斯、协鑫科技等光伏企业公布的去年的财报显示，营收、净利增速均大幅放缓，其中协鑫科技营收同比下降6.21%，净利同比下降84.34%，钧达股份更是在第4季度出现超过8亿元的亏损。

业内评论人士表示，全产业链产能过剩叠加N型替代，行业洗牌或许会比预想中来得更早。

产能过剩困扰光伏行业

光伏产业涉及中国产业战略中的“新三样”，即新能源汽车、锂电池和太阳能电池。

中国光伏各个产品全球市场占有率都很高。从2022年的数据来看，光伏组件占全球的75%以上，电池片占80%左右的市场份额，硅片的市场占有率更是达到95%以上。

根据《 中国城市报 》今年1月发表的一篇分析性文章，光伏行业出现产能过剩是多方面原因造成的，这其中就包括光伏企业扩产，供大于求，加剧了产品过剩。另外，光伏产品技术迭代较快，企业不断推出新产品，导致部分代理商积压库存，供需失衡。除此之外中小企业和跨界入局者盲目进入光伏行业，没有进行有效规划和管理，也造成了产能过剩的局面。

德国《商报》报道说，例如2023年，中国官方为太阳能产业提供的补贴折合1200亿欧元，这直接造成大规模的产能过剩。

欧盟光伏产业陷危机

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