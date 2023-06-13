中国光伏业高管在德被拘 检方称涉经济犯罪

（德国之声中文网）周一（6月12日）《上海证券报》报道，有中国光伏企业高管在德国慕尼黑机场被执法人员带走。目击者称，德国警方应该是按图索骥，"连这个人在飞机上坐的位置、到德国以后住的地方都非常清楚。估计早就掌握好各种信息，准备好来抓的。"报道还引述其他在场旅客称，"被带走的不止一人"。

本周（6月14日~16日），欧洲规模最大的太阳能专业展览会--欧洲国际太阳能展（Intersolar Europe）在慕尼黑举行。12日早从上海飞抵慕尼黑的班机上，有不少前来参展的中国光伏企业人士。有人在目睹了同行"被身穿制服的人带走"的情景后，立即传播了这个消息。事情在中国光伏业界引起了震动，有报道称，甚至有投资者担心会波及股价。

检察院：涉嫌经济非法

慕尼黑机场联邦警察发言人12日对德国之声证实，警方在当天早晨拘押了乘坐来自上海的一次航班上的一位旅客，执行的是奥格斯堡地方法院签发的拘捕令。当日下午，这位男子被送往到法院面见法官，之后被有条件释放。

对于"多人被带走"的说法，联邦警官表示，该航班乘客中另有3人因签证问题曾短暂被带至机场警局询问，问题澄清后即放行离开，前后不过半小时。两件事之间并无关联。

不少中国厂商前往慕尼黑参加国际太阳能技术展Intersolar Europe(资料图片)

德国之声向奥格斯堡检察院询问此案得到的书面回复称，此案涉及经济犯罪领域的违法行为，时间跨度为2015年到2017年之间。受控人在这段时间里担任一家中国光伏产品制造企业的高管，同时负责出口销售业务。

检方称，根据2018年进行的一系列搜查所得出的调查结论，认定受控人具有"重大的犯罪嫌疑"，但目前尚不能透露有关指控的更多细节。法院于6月12日决定对其的拘捕令"有条件暂停执行"。

据《新京报》报道，被拘押者名叫浦永华，确实是中国光伏行业的一名资深经理人。报道援引是公开资料显示，浦永华生于1976年，曾任职于江苏小天鹅集团、江阴浚鑫科技有限公司，江苏润达光伏科技有限公司。浦永华本人对《新京报》表示自己"没事"，"被他们叫去调查一下，已经出来了"。

已有先例

6月13日凌晨，中国光伏行业协会发布声明，澄清关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走调查一事。声明称，经了解，当事人"只是协助调查"，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。

协会一位内部人士告诉上证报记者，这"仍是以前价格承诺的历史遗留问题，个别当初违规企业需要补税"。

中国光伏产品在欧洲的尴尬

综合中国媒体报道，浦永华在2009年到2020年间在江苏润达光伏科技有限公司任董事、副总经理，现在是江苏格林保尔新能源有限公司的大股东。

江苏润达为新三板上市公司，于2015年5月挂牌上市，现有员工800余人。格林保尔位于江苏常州，固定资产总值30亿元。公司业务涉及光伏产业链上下游，从硅片、电池片、组件到电站设计、建设、运维；在欧洲市场建有3个仓库，销售网络遍布欧洲、亚洲、中东等地。

中国太阳能企业高管在德国被抓，并不是第一次发生。据德国光伏行业媒体PV magazine报道，2019年5月，也是在慕尼黑欧洲国际太阳能技术展期间，两名中国公民被实施逮捕令，原因是涉及太阳能组件的商业走私以及违法规避了2018年9月之前欧盟执行的最低限价()。

（综合报道）

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